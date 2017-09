Zakaj privlačim neprave moške?

Bežite od moških v zvezi

Zelo rada bi vam podala točno formulo za uspeh, a žal ne morem. Zelo težko in mnogokrat tudi nehvaležno delo je podajati kakršno koli pisno mnenje, saj vas sploh osebno ne poznam. Vseeno pa na podlagi napisanega lahko rečem, da morate biti pozorni na moške, ki so že v zvezi, v partnerstvu. Ne glede na zagotavljanje, kako nesrečni so v odnosu, je do samskosti in pripravljenosti za nov odnos še kar dolga in naporna pot. Zato vam svetujem, da bežite od moških v zvezi. Tudi tistih, ki jo končujejo, a se s partnerico še kdaj dobijo, grejo skupaj še na kakšen izlet. Taki odnosi namreč še nikakor niso končani. Konec je, ko je zares konec.

Ne vem sicer, kakšni tipi in kaj vas zares pri moških privlači, a pogosto se dogaja, da imajo moški radi lepe, pametne in uspešne ženske, kar ste po svoji izpovedi tudi vi, a se moški po drugi strani takih žensk neskončno bojijo. Bojijo se, da jih ne bodo mogli obdržati, zato raje sami prej pobegnejo. Bojijo se bolečine ob izgubi nečesa v njihovih očeh zares vrednega in lastnega nezaupanja. Drugo dejstvo je, da se moški in ženske zaljubljamo iz različnih strani. Moški se zaljubijo takoj, ženske pa na začetku tipamo in preverjamo. Ko se po določenem času, ko nam moški prikazujejo sliko, kakšni v odnosu so, kako so ljubeči, zanesljivi, v polnosti v odnos spustimo tudi ženske. Takrat pa pride do preobrata in so moški tam, kjer smo ženske na začetku. Začnejo razmišljati in jih postane strah.

Zato se je treba z njimi takoj o vseh temah odprto pogovarjati in se tako počasi povezovati, navezovati, razreševati in iskati skupne rešitve različnim mnenjem. Treba je povedati, v čem smo sami drugačni, in se zavedati, da s tem ni nič narobe. Dejstvo je le, če povemo, lahko najdemo rešitev, sicer sta na vidiku le pobeg in končanje. Vsekakor pa se je ponovno treba zavedati, da sta za odnos vedno potrebna dva.