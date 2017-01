Za vsako bolezen raste rožica

Naravna zelišča v obliki eteričnih olj, izvlečkov, čajev ali obkladkov morda delujejo počasneje kot tablete, a to še ne pomeni, da so manj učinkovita. Pomembna je pravilna in pravočasna uporaba, zavedati pa se moramo tudi, da v kroničnih primerih ne morejo in ne smejo nadomestiti zdravnika. Za vas smo izbrali nekaj nasvetov, kako se lahko naravno lotite svojih težav.

Nizek krvni tlak

Sam po sebi ni nevaren. Le če se za njim skrivajo slabokrvnost, motnje srčnega utripa ali mišične motnje in kolaps krvnega obtoka, se je treba zdraviti. Če le občasno občutite vrtoglavico, si lahko krvni obtok poživite z rožmarinom in vročo kopeljo. Podplate dobro zmasirajte z rožmarinovim oljem, nato si pripravite še kopel za noge s 35 stopinj Celzija vročo vodo, ki naj traja dvajset minut. Postopoma dolivajte vročo vodo, tako da se temperatura kopeli dvigne na 42 stopinj.





Depresivno razpoloženje

Če je nihanje vašega razpoloženja pogosto in ekstremno, bo zdravnik najprej preveril telesne vzroke – težave s hormoni ali ščitnico, po potrebi pa vam bo poleg strokovne terapije predpisal tudi zdravila. Med blagimi naravnimi sredstvi proti depresiji je znano in učinkovito zavestno vdihavanje limoninega olja, ki izhlapeva v dišavni lučki. Alternativa močnim antidepresivnim tabletam so večji odmerki šentjanževke, ki ne povzroča zasvojenosti, ampak poveča občutljivost za svetlobo, ki ima tudi pozitivne terapevtske učinke.

Glavoboli

Če vas pogosto mučijo, šolska medicina priporoča sprostitveno terapijo in zdravila z učinkovino doxepin, ki blokira spomin za bolečine. Pri blažjih glavobolih pomagajo protibolečinska sredstva, na primer kombinacija acetilsalicilne kisline, paracetamola in kofeina. Naravno alternativo je treba uporabiti takoj, ko se bolečina pojavi: nekaj kapljic olja poprove mete vtremo v sence in učinek je prav tak kot pri aspirinu. Preverite.

Povišan holesterol

Pri močno povečanih vrednostih holesterola v krvi so potrebna zdravila, ki zavirajo njegov nastanek. Pomembna je tudi uravnotežena prehrana – manj živalskih maščob, več morske hrane, olivnega olja, sadja, zelenjave in gibanja. Kadar je holesterol le malo povišan in ne presega 300 mg/dl, ga je mogoče znižati ali omejiti tudi z naravnimi sredstvi, med katerimi so najbolj znani izvlečki artičoke in trpotca ter ribje olje v kapsulah.





Zaprtje

Odvajala (tudi rastlinska) naj bi uporabljali le pri akutnem zaprtju in le kratek čas. Njihova naloga je povečati količino vode v črevesju in blatu, spodbuditi gibanje črevesja in tako omogočiti lažje izločanje. Pri dolgotrajnem ali pogostem zaprtju je nujna sprememba prehrane: veliko balastnih snovi, vsaj dva obroka sadja, zelenjave, solate in polnozrnatih izdelkov na dan, predvsem pa je treba dovolj piti (najmanj liter vode in pol poleg druge tekočine). Kdor veliko sedi, naj naredi več premorov s hitro hojo ali razgibavanjem, kar prav tako poživi delovanje črevesja.

Učinkovita eterična olja