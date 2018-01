Za vitek pas tudi lenarjenje

Mnoge se spopadajo z vsaj enim težavnim, bolj obloženim delom telesa, ki ga nikakor ne morejo osvoboditi maščobnih blazinic. V takih primerih se diete v poskusih preoblikovanja pogosto izkažejo za neučinkovite, poraz pa nazadnje največkrat pripišemo dednosti.









Toda raziskava, ki so jo opravili na elitni ameriški univerzi Yale, kaže, da je oblikovanje telesa veliko bolj odvisno od splošnega zdravja, prehranskih navad in gibanja, kot morda menimo; če se želimo znebiti odvečnih oblog, je treba najprej odkriti njihov izvor. Neustrezna živila, hormonsko neravnovesje, stres, nakopičeni strupi, odpornost: vsaj en od teh dejavnikov lahko razloži, zakaj se maščobe najraje kopičijo v predelu trebuha, zadnjica pa ostaja ploska. Za nenehen občutek napihnjenosti naj bi bil kriv stres, opozarjajo nutricionisti in še, da se maščobe zaradi sproščanja hormona kortizola kot obroči nalagajo okoli pasu. Slaba volja, pesimizem in nenehne skrbi so razlog, da se kortizol izloča v večjih količinah in s tem spodbuja kopičenje oblog v predelu trebuha, kjer je največ receptorjev za ta hormon! Dobra novica je, da se za preoblikovanje ni treba nadčloveško znojiti v telovadnici: pretirana srčno-žilna dejavnost je le spodbuda za izločanje kortizola, zato strokovnjaki priporočajo usmerjene vaje in dvigovanje uteži. Za trebušno maščobo je lahko krivo tudi neustrezno ravnovesje črevesnih bakterij, kar lahko povzroča prepogosto uživanje ogljikovih hidratov, za napihnjenost so krivi citrusi, alkohol in kava! Na jedilniku naj bodo piščanec in ribe, zelena zelenjava, krompir, olive in avokado, svetujejo nutricionisti. In, ne nazadnje: vsak dan si privoščimo najmanj petnajst minut lenarjenja!









Preširoka meča so največkrat posledica utrujenosti in nekakovostnega spanca, predvsem v najpomembnejši fazi REM, menijo strokovnjaki. Ključ do elegantnih nog je zadostni počitek. Vsaj tri ure pred spanjem ne jejmo slaščic, saj ogljikovi hidrati spodbudijo organizem k delovanju, pred spanjem ne pijmo kave, pravega čaja, alkohola, niti pretirana količina vode ni primerna, saj bo napolnila mehur, ki nas bo predčasno prebudil. Kakovost spanca lahko poslabša pomanjkanje vitamina B, zato redno uživajmo ribe, govedino, jajca, oreščke in jogurt! Iz spalnice odstranimo televizor, računalnik, radio in druge tehnološke pripomočke, ki z močno svetlobo motijo delovanje možganov in jim preprečujejo sprostitev.









Maščobne obloge na hrbtu, zlasti okoli lopatic in ramen, so posledica nepredelanih ogljikovih hidratov, običajno pomaga že, če te odstranimo z jedilnika oziroma si jih privoščimo občasno, povečamo pa vnos vlaknin, zlasti z zelenjavo. Še bolj so v zadregi tisti, ki jim z nadlakti plapolajo zastavice: odvečna maščoba, ki ob dvigu roke zaniha, ko se umiri, je videti kakor tujek, ujet pod kožo. Za to so krivi različni toksini, predvsem bisfenol A, ki je v številnih plastičnih izdelkih in spodbuja kopičenje maščob. Zastavice lahko odpravimo tudi z vadbo, usmerjeno v zgornji del rok in krepitev tricepsov. Vaje izvajamo v ogretem prostoru, saj visoka temperatura spodbuja izločanje strupov iz telesa, med prho pa spodbujajmo cirkulacijo nadlakti z grobo krtačo.









Nazadnje pa še preglavica, ki jo resnično lahko pripišemo genetiki. Za postavo v obliki hruške lahko mirno krivimo starše (ali pa se jim zahvalimo, če nam služi za zapeljevanje), ki so nam podarili ozek pas in raven trebuh, a široke boke, okroglo zadnjico in močna stegna. Občutnih sprememb ne bomo dosegli z vztrajno vadbo in strogo prehrano, a lahko nesorazmerje ublažimo: ne jejmo izdelkov, ki vsebujejo sojo, saj se ta najraje kopiči na spodnjem delu telesa. A ima hruškasta postava tudi dobro plat, kažejo najnovejše raziskave. Ženske s tovrstnim tipom postave so namreč varnejše pred pojavom diabetesa tipa 2 in hrbteničnimi obolenji ter srčno-žilnimi obolenji.