Za vitek pas in raven trebuh

Že dolgo ga opevamo kot super živilo, ki pomaga preprečevati številne zdravstvene tegobe, a vse kaže, da je kokosovo olje tudi odlično shujševalno sredstvo.

Pomaga tam, kjer je običajno najtežje odpraviti odvečne obloge, torej na trebuhu, poudarjajo strokovnjaki, in velja za daleč najprijaznejšo maščobo. Dve veliki žlici na dan in rezultati naj bi bili vidni že v treh mesecih, obljubljajo izkušeni. V nasprotju z drugimi vrstami olja in maščob kokosovo spodbuja porabo energije in hitro odpravo kilogramov, seveda pa je pri tem nujno, da so obroki raznoliki in ne preveliki, sicer lahko pozabimo na vitek pas in raven trebuh. Kokosovo olje preprečuje nihanje krvnega sladkorja, ki povzroča shranjevanje energije iz ogljikovih hidratov v telesne maščobe: upočasnjuje prebavo in tako podaljšuje občutek sitosti, kar je pri hujšanju ključnega pomena.

PREBERITE ŠE: Vse o kokosu in njegovih izdelkih

Hladno stiskano kokosovo olje je gosto in bele barve. Je omamnega vonja, zato je izjemno primerno za peko slaščic, ko ga segrevamo, pa postane prosojno in tekoče. In ker je tako zelo okusno in dišeče, ga zanesljivo ne bo težko spraviti po grlu.

PREBERITE ŠE: S kokosom nad prhljaj lasišča