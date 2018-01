Z zdravstvenim telefonom nad gnečo v čakalnicah

Sklad Socialni Dunaj je lani po zgledu Velike Britanije, Švedske, Nizozemske, Danske in Švice na Dunaju in v še v dveh drugih zveznih deželah začel s projektom brezplačne zdravstvene telefonske številke 1450. Namenjena je vsem, ki so v dilemi, ali bi morali obiskati zdravnika ali pa si lahko pomagajo sami. Izkušnje v teh državah so namreč pokazale, da pri 80 odstotkih klicev ne gre za nujne primere, v 60 odstotkih primerov pa si lahko klicatelji ob ustreznih navodilih zdravstvenega osebja pomagajo tudi sami. Na ta način so znižali stroške in številnim pacientom prihranili pot k zdravniku.









Diplomirani zdravstveni tehniki so na telefonski številki dosegljivi 24 ur na dan vse dni v tednu. Po začetnih vprašanjih o kraju bivanja, starosti, spolu in anamneziji ocenijo nujnost primera, nato pa klicateljem svetujejo, ali potrebujejo zdravniško pomoč. Od aprila lani so na brezplačnem zdravstvenem telefonu zabeležili že 20.000 klicev. Največ uporabnikov je potrebovalo nasvet zaradi glavobolov, bolečin v hrbtu, vrtoglavice, izpuščajev ali bruhanja. Skoraj tisoč klicateljev so napotili na urgenco, v 700 primerih so jih po telefonu povezali z zdravniki, šestim odstotkom uporabnikov pa so svetovali, kako si lahko pri manjših težavah pomagajo sami. Če se bo pilotski projekt do konca letošnjega leta izkazal za učinkovitega, bodo zdravstveni telefon razširili na vso Avstrijo.