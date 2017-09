Z nitko do gladke kože

Pogovarjali smo se s Sanelo Jezdimirović, umetnico ličenja, ki se je z metodo srečala v tujini, znanje pa nato nabirala na Hrvaškem, kjer se lepoti posvečajo še veliko natančneje kot pri nas. Najprej nam je razkrila nekaj o bogati zgodovini tovrstnega lepotnega posega. Nitkanje naj bi se po nekaterih virih rodilo že pred 6000 leti v daljni Indiji, nato pa hitro razširilo na preostale azijske dežele in bližnji vzhod. Temnolase lepotice na vseh naštetih področjih še danes prisegajo na ta poseg, ki z zgolj tanko nitko skoraj neboleče odstrani vse dlačice na telesu.









Sliši se kot znanstvena fantastika, da lahko na videz krhek sukanec (bombažni ali poliestrski) iz dlačnih mešičkov povleče zoprne dlake. Svetle, tanke, močne ali temne, prav vseeno je, pove Sanela in opiše postopek: »Dve med seboj prepleteni nitki med posegom valjamo po površini kože, ter na ta način lovimo dlačice, in jih nežno izpulimo prav iz korena.«









Nitkanje izkušene roke izvedejo hitro in skoraj neboleče. Še najboljša novica pa je ta, da je metoda izredno prijazna do kože. Za razliko od voska, depilacijskih krem in britvice, nitkanje ne poškoduje povrhnjice, zato je izredno priljubljeno predvsem na občutljivih predelih telesa.









Nitkanje se tako najpogosteje uporablja na obrazu, za oblikovanje obrvi, odstranjevanje brčic, brade in zalizcev, razloži Sanela. Primerno je tako za ženske, kot moške, Azijke pa z metodo dosežejo tudi videz višjega čela, saj si na ta način odstranjujejo nizko rastoče lasišče. »Po nitkanju je koža gladka, dlačice pa rastejo počasneje, so bolj redke in šibkejše.« Ker je postopek prijazen do občutljive kože, lahko takoj po posegu na kožo obraza nanesemo tudi ličila, zagotovi umetnica ličenja.









Učinek gladke kože je odvisen od tipa dlačic, postopek pa po potrebi ponavljamo na tri do osem tednov, pove Sanela. Na rast dlačic pa ni nujno čakati predolgo, saj sukanec pograbi že takšne, ki so dolge en ali dva milimetra, še zaključi.





Video: Metka Komatar