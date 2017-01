Z maščobo nad belo nadlogo

Po seriji šamponov ste ugotovili, da ne deluje nobeden od njih, no, vsaj dolgoročno ne. Za napačno izbiro je verjetno krivo tudi nepoznavanje izvora tegobe – sploh veste, od kod izvira prhljaj? Je kriva nečistoča vašega lasišča? Je to morda premastno ali presuho? Nadlogo morda povzročajo nizke temperature, mogoče pa je kriv stres. Vsi ti razlogi, ki se ponujajo kot zelo očitni, so v resnici – navadna neumnost. Prave povzročiteljice prhljaja so namreč glivice Malassezia, ki se hranijo s sebumom iz lasnih foliklov, pojasnjujejo strokovnjaki: te glivice so sicer običajne prebivalke človeške kože, a se kdaj začnejo razmnoževati čezmerno in tako povzročati vrsto preglavic, tudi srbečico in prhljaj. A čeprav se sliši kot težava, ki zahteva zapleteno zdravljenje, izkušeni povedo, da je rešitev pravzaprav zelo enostavna. Imenuje se – kokosovo olje!

To dobesedno pokonča glivice, ki neusmiljeno napadajo vaše lasišče, kokosovo olje je tudi sicer znano protivnetno sredstvo, ki lahko pomaga koži tudi pri številnih drugih nadlogah. Vsak večer si pred spanjem vtrite kakovostno olje v lasišče in prhljaja bo občutno manj že naslednje jutro. Če boste vztrajali nekaj dni, boste povsem premagali tegobo, po tem pa je pomembno le, da se izogibate dejavnikom tveganja, ki glivicam omogočajo ugodno razmnoževanje. Denimo, prhajte se z mlačno vodo in s takšno si umivajte tudi lase. Vroča voda namreč izsušuje lasišče in lase, kar lahko povzroči srbečico in poškoduje kožo. Lase si sušite naravno, umijte pa si jih po vsakem znojenju.

In še, če vam kokosovo olje morda ne diši ali vam je cenovno nedostopno, lahko poskusite z jojobinim, mandljevim ali oljčnim, deluje pa menda tudi olje avstralskega čajevca. Nekateri prisegajo tudi na gel z aloe vero, spet tretji pa vztrajajo pri kislem, limetinem ali limonovem soku ter jabolčnem kisu.