Woodyja Allena zapuščajo zvezdniki

Allen je ponovno na tnalu v navezavi z obtožbami, da je pred 25 leti spolno zlorabil svojo posvojenko Dylan Farrow. Ta je v svojem prvem televizijskem intervjuju na CBS povedala, da danes 82-letni Allen v zvezi s tem, da jo je spolno zlorabil leta 1992, ko je bila stara sedem let, laže že leta in javno zaprosila za podporo. Poročena mati male deklice si danes želi, da bi bila zadeva že v preteklosti obravnavana na sodišču, a naj bi tožilec zvezne države Connecticut tedaj presodil, da bi dekletce težko preneslo tako odmevno sojenje, je pisala francoska tiskovna agencija AFP.









V intervjuju je Dylan Farrow tudi jasno opisala, kaj naj bi se zgodilo tistega zanjo mračnega dne. Dejala je, da ji je Allen naročil, naj se uleže na trebuh in se igra z vlakcem svojega brata, medtem jo se je usedel za njo in se je dotikal po intimnih predelih. »Vseskozi se me je dotikal in me crkljal in če sem kdaj rekla, da želim kam iti sama, mi ni dovolil,« je med drugim povedala.









Allen, režiser več kot 50 filmov in štirikratni oskarjevec, se je takoj oglasil in povedal, da družina njegove nekdanje žene Mie Farrow izkorišča gibanje Time's Up za obujanje sramotnih obtožb proti njemu, ki niso bile nikoli dokazane. Zgodba se je v javnosti prvič pojavila v obdobju, ko sta se Allen in Mia Farrow razhajala, ker se je režiser zaljubil v posvojenko Soon-Yi Previn, ki je bila tedaj stara 21 let. Par, ki je sicer še danes v zvezi, se je leta 1997 poročil in posvojil dva otroka.









Allen je spomnil, da so obtožbe proti njemu tedaj preučili na kliniki za spolno zlorabljene otroke ter pristojni za socialno varstvo otrok, ki pa niso odkrili nobenih dokazov, da je deklico kakorkoli zlorabil. Dodal pa je, da so o Dylan Farrow dejali, da gre za ranljivo deklico, ki bi jo lahko užaljena Mia Farrow pregovorila v to, naj svojega krušnega očeta predstavi kot spolnega izprijenca. Dylan Farrow se je v intervjuju zato vprašala, kako je mogoče, da se zdi javnosti ta zgodba bolj prepričljiva, od tega, da jo je krušni oče spolno zlorabil. Newyorški sodnik, ki je leta 1994 odločal v boju za skrbništvo med Allenom in Mio Farrow je namreč povedal, da spolna zloraba posvojenke Allenu ni bila dokazana, je pa režiserja označil za »vase zatopljenega, nezanesljivega in neobčutljivega«.









Takoj po predvajanju intervjuja z Dylan Farrow se je oglasil oskarjevec Firth in za britanski The Guardian dejal, da z Allenom ne namerava več sodelovati. Sicer je nastopil v njegovem filmu Čarobnost mesečine, ki je bil posnet, še preden je Dylan Farrow leta 2014 v odprtem pismu, objavljenem v blogu New York Timesa, prvič podrobno javno opisala primer zlorabe.









Firth se je tako pridružil spisku igralcev, ki so že napovedali, da se odrekajo sodelovanju z Allenom oziroma obžalujejo, da so z njim sodelovali. Med njimi so še igralke Greta Gerwig, Rebecca Hall, Ellen Page in Mira Sorvino. Zgodbi Dylan Farrow pa verjame tudi oskarjevka Natalie Portman, ki jo je podprla v televizijskem pogovoru z Oprah Winfrey. Med podporniki je tudi novinec Timothee Chalamet, ki je skupaj z Renecco Hall zaigral v Allenovem prihajajočem filmu A Rainy Day in New York, oba pa sta sedaj naznanila, da sta prejete honorarje za delo pri filmu podarila v dobrodelne namene ter gibanju Time's Up. Prav tako je znesek, višji od honorarja pri filmu, v dobrodelne namene donirala Selena Gomez.