V ospredju nove predstave bodo teme poroke, zakona in ljubezni. Zakaj? Ste na tem področju nabrali že toliko izkušenj, da lahko podelite svoje modrosti?

Temo sem izbral, ker sem v obdobju, ko se veliko ukvarjam s tem. Vsi me sprašujejo. kdaj se bom poročil in imel otroke, vsi okoli mene se poročajo ali ustvarjajo družine. Sicer še ne vem veliko o zakonu, a vem, kaj si želim. Na srečo pa ne rabiš izkušenj, da bi delil modrosti. Samo poglejte naše politike.

Na stand up sceni ste že od začetka, kaj je danes drugače kot nekoč?

Deset let sem starejši, veliko lažje mi je stopiti na oder in zabavati. To je prva stvar. Druga sprememba pa je, da pred desetimi leti večina Slovenk in Slovencev ni vedela, kaj je to stand up komedija, kaj šele, da bi nam zaupala, da bomo smešni in duhoviti. Stand up scena v Sloveniji se je prebila v popularno kulturo in to je za zdaj naš največji uspeh.

Ne razumem, zakaj bi moral povabiti na poroko vso družino. Povabiš samo tiste, ki jih imaš v družini rad. Če bodo ostali užaljeni, to ne bo kaj dosti spremenilo vašega odnosa.

V napovedniku predstave piše, da če si samski pri 25. letih, si normalen moški, če si samski pri 35. letih, pa te imajo ljudje za psihopata ali geja. Je družba do moških res tako stroga, ali sploh veste, kaj govorijo samskim 35-letnicam?

Nisem delal primerjave med moškimi in ženskami, le podajal sem, kar se meni dogaja. Ženske so zagotovo še bolj pod pritiskom kot mi moški zaradi biološke ure. Nihče pa ne govori o moški biološki uri. Meni moda zagotovo nižje visijo kot pri dvajsetih. Samo upam, da proizvodnja še vedno tako dobro deluje in da niso prodali podjetja kakšnemu tujcu, kot je trenutno navada v Sloveniji. Jajca in politika gredo skupaj na vse načine (smeh).









Že leta vas mediji označujejo za večnega samca, plejboja in podobno, vas to moti ali zabava?

Mediji označujejo, kar hočejo, na to nimam vpliva. Sem v takšnem poslu, kjer naj bi bilo to normalno. Meni ni, a moram vseeno odgovarjati na včasih neumna vprašanja, saj je to del tega posla. Mi je pa zanimivo, kako ljudje, ki berejo te časopise, tudi verjamejo vsemu, kar je tam napisano. Brez takšnih ljudi bi rumeni mediji stradali.

Tema odnosov med ženskami in moškimi je zelo pogosto v ospredju stand up nastopov, se je je sploh še mogoče lotiti na svež in drugačen način?

Pridite na predstavo in se sami odločite. Vsak ima svoj pogled, svoja razmišljanja in če se s tabo poistoveti dovolj ljudi, bo šala uspešna, ne glede na to, kako prežvečena je lahko tema. Humor se skriva v malenkostih in novih zornih kotih. Teme so pa iste že nekaj desetletij, tu seveda govorim o tujini.

Zakaj mora nevesta prodajati piškotne lulčke? Jih je imela toliko v življenju, da se jih mora pred poroko znebiti, ali si jih želi zamenjati za prave tik preden se poroči? Nikoli nisem razumel teh piškotnih falusov.

Nekaj časa je bilo porok manj, zdaj se ljudje spet pogosteje odločajo za poroko, še več, želijo si razkošne poroke. Kašen je vaš pogled na to?

Najbolj pomembno je, da si v dobri družbi. Poleg svoje bodoče bivše, seveda. Jaz ne bom veliko zapravil, da bom s tistimi, s katerimi bi rad proslavil najino ljubezen. Ne razumem tudi, zakaj bi moral povabiti na poroko vso družino. Povabiš samo tiste, ki jih imaš v družini rad. Če bodo ostali užaljeni, to ne bo kaj dosti spremenilo vašega odnosa.









K nam so prišle tudi pogosto slaboumne fantovščine in dekliščine, ob katerih večina mimoidočih raje kar pogleda stran, ste že bili na kakšni?

Na srečo še ne. Jih pa lahko opazujem ali bežim pred njimi v centru mesta. Veliko jih je in nekatere so resnično slaboumne. Zakaj mora nevesta prodajati piškotne lulčke? Jih je imela toliko v življenju, da se jih mora pred poroko znebiti, ali si jih želi zamenjati za prave tik preden se poroči? Nikoli nisem razumel teh piškotnih falusov.

Na koncu romantičnih komedij pogosto sledi poroka, kaj pa gledalce čaka na koncu vašega stand up nastopa?

Upam, da katarza! Če ne, pa samo poklon, aplavz in morebitno slikanje.