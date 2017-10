Vplivni moški so me grabili za zadnjico!

Tudi moški so žrtve spolnih zlorab, a zaradi mačističnih prepričanj, ki vladajo družbi, izjemno težko zberejo pogum in izpovedo svojo stisko, so povedali James Van Der Beek, Rob Schneider in Terry Crooks.

Zvezdnik kultne najstniške serije Simpatije je zaupal, da je na začetku svoje kariere prenašal otipavanje mnogo starejših moških: »Za zadnjico so me grabili vplivni možje. Stisnili so me v kot in se z mano hoteli opolzko pogovarjati. Bil sem zelo mlad. Razumem nemoč, nezmožnost in sramoto, ki jo čutijo žrtve spolnih zlorab. Napadalec te preprosto razoroži s svojim vplivom in zdi se nemogoče, da bi se rešil iz začaranega kroga.«









Podobno je izkusil zvezdnik detektivske serije Brooklyn Nine-Nine Terry Cres, ki da se je znašel v grozljivem primežu pomembnega hollywoodskega producenta, in to na sprejemu, ki sta se ga udeležila z ženo Rebecco King-Crews. »Zaradi afere s Harveyjem Weinsteinom se mi je obudil post travmatski stresni sindrom. Takšno izkušnjo imam namreč tudi sam. Neki hollywoodski velikan je pristopil do mene in me začel otipavati po intimnih predelih,« spominja Crews. »Odskočil sem in ves šokiran zavpil, češ, kaj za vraga počne. Žena je videla vse in ni mogla verjeti svojim očem. On se je pa samo bedasto zarežal. Hotel sem ga pretepsti, obračunati z njim, ampak jasno je bilo, kako bi bilo vse skupaj videti. Da bi se temnopolti in neuveljavljeni igralec spravil nad hollywoodskega mogotca, lepo vas prosim! Le komu bi verjeli?!«









Nazadnje se je v ožjih krogih razvedelo za nasilje in producent naj bi se mu celo opravičil, zato je sklenil, da bo zgodbo pustil za seboj. Da se mu ne bi zaprle karierne priložnosti, pojasnjuje: »Jasno je bilo, da je on zelo vpliven, jaz pa sem bil takrat navadna nula. Želel sem si uspeti v Hollywoodu, in če bi nadaljeval z obtožbami in spregovoril javno, bi lahko pozabil na igralsko službo. Razumem, zakaj toliko žensk molči.«









S priznanjem je šokiral tudi komik Rob Schneider, ki naj bi ga pred leti, še pred vzponom v svetu slavnih, zlorabil zdaj že pokojni režiser: »Ne vem, kako, a nenadoma sem se znašel sredi njegove hotelske sobe. On je sedel v naslanjaču, oblečen samo v haljo. Zahteval je, da se do njega priplazim po vseh štirih. Bil je navaden prasec. Ampak takšne stvari se dogajajo igralcem. Mladim igralcem, ki še nimajo moči, s katero bi se lahko bojevali proti višjim silam.«