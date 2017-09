Vozniška pravica ženskam kmalu v vseh državah sveta

Savdska Arabija je sicer še edina država na svetu, ki ne pusti ženskam za volan. Več žensk je bilo celo zaprtih zaradi nespoštovanja prepovedi vožnje. To se bo junija 2018 končno spremenilo.









Konservativna država na Arabskem polotoku sicer ohranja številne druge zelo stroge omejitve za ženske, ki za številne dejavnosti - od potovanja do šolanja - potrebujejo dovoljenje moškega člana družine. To je lahko oče, mož ali brat.









Ukrep, da bodo ženske lahko same vozile avtomobil, je del velikega reformnega procesa, ki ga je zagnal savdski prestolonaslednik princ Mohamed bin Salman. A mediji že ugibajo, da bi lahko povzročil upor konservativnih verskih voditeljev.









Napoved odprave prepovedi samostojne vožnje za ženskam je sicer sledila precedenčnemu praznovanju savdskega nacionalnega praznika ta konec tedna, ko so se moški in ženske lahko skupaj zabavali na ulicah ob zvokih bobnov in elektronske glasbe. Poleg tega so ženskam prvič dovolili na stadion, kar je bilo doslej dovoljeno zgolj moškim. Tam so si lahko ogledale koncert. To je bilo precej šokantno za konservativno islamsko kraljevino, kjer je segregacija moških in žensk norma, navaja AFP.









V prvi vrsti pa so to ukrepi za socialne in politične reforme savdske kraljevine in priprava na postnaftno obdobje. Arhitekt te »vizije 2030« je mladi, 32-letni prestolonaslednik Mohamed, ki je, kot navaja AFP, velik navdih za mlade, ki predstavljajo veliko večino prebivalstva. Kar polovica jih je namreč mlajših od 25 let.









Po drugi strani pa analitiki opozarjajo, da gre pri ukrepih rahljanja določenih družbenih prepovedi in omogočanja več političnih in državljanskih svoboščin predvsem za poskus oblasti, da bi skrenili pozornost s političnih čistk, ki so se začele dogajati v zadnjem času. Samo ta mesec je bilo prijetih več kot 20 ljudi, med njimi tudi vplivni kleriki in aktivisti, navaja AFP.