Vitaminski princ zimskega vrta

Kodrolistni ohrovt, v slovenskih krajih premalo cenjeni, a zares dragoceni bratranec brstičnega ohrovta, ki je sicer podobno zdrav, ohrani svojo moč tudi po zmrzali. Takrat pravzaprav postane še okusnejši in slajši. Njegove nakodrane liste nabiramo od spodaj navzgor od prve jesenske slane do pomladi.

Zakladnica klorofila

Že njegova temno zelena barva priča o tem, da je v njem ogromno klorofila in zato poskrbi za pospešeno razstrupljanje organizma, vzorno delovanje imunskega sistema in dobro počutje. Prav tako vsebuje ogromno kalcija, železa ter vitamine A, C in K. Zadnji ima pomembno vlogo predvsem pri presnovi ter strjevanju krvi in zmanjšuje možnost za nastanek osteoporoze.









Zmrzal ga še oplemeniti

Kodrolistni ohrovt je izjemno trpežen, saj večino hranljivih sestavin ohrani tudi po zamrzovanju v skrinji. Pogosto ima potem celo še več mineralov in vitaminov kot marsikatera druga sveža zelenjava. Zamrznimo ga torej, še preden nam v hladilniku ovene.Ohrovt ostane čvrst in svež, če ga največ tri minute kuhamo v vreli soljeni vodi, jo odlijemo, ga popivnamo na kuhinjski brisači, takoj zatem pa spravimo v plastično vrečko ali posodo in damo v zamrzovalnik.









Tudi na silvestrovo

V kulinariki je denimo izjemno priljubljen v danski in švedski kuhinji, še posebno kot priloga s pire krompirjem in slanino za silvestrsko večerjo. Sveži kodrolistni ohrovt sicer lahko narežemo tudi v solato, skuto, zmešamo v smutiju ali pa ga ocvremo kot čips ter poljubno začinimo. Prav tako dobro se izkaže v narastkih z mletim mesom in krepkih juhah s čebulo in mesninami. Klasična perutninska ali goveja juha bo še bolj plemenita, če vanjo vržemo tudi košček kodrolistnega ohrovta. Kakor koli vam že prija, pustite se mu osvojiti in ne bo vam žal!