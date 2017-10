Si drznete sanjati nepričakovane stilske kombinacije? Pritisnili smo na plin in spisali modno zgodbo, ki se mehkobe in udobja ne boji kombinirati s šikom in eleganco. Odkrijte jo v oktobrski številki nove Oneplus, še več fotografij in utrinkov s snemanja pa vam ponujamo v galeriji.





Foto: Metka Komatar

Ličenje: Sanela Jezdimirović

Model: Urška Centa

Stiliranje: Barbara in Tatjana Kotnik





Modna zgodba je nastala v sodelovanju z ekipo Ford Slovenija. V ta namen so nam posodili urbano damo, novo Ford Fiesto.

Modna oblačila so prispevali slovenski oblikovalci Maja Štamol, Jolanda Thaler, Draž pletenine, Almira Sadar, Tanja Zorn in Marjeta Grošelj.

Za piko na i in oster zaščiten pogled pa so poskrbela sončna očala Optike Mali. Preostali modni kosi so last stilistke in modela. Vsem se najlepše zahvaljujemo!