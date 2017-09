Versace ne pozna starostne omejitve

Vse je bilo v znamenju spominov na pokojnega oblikovalca. Letos namreč mineva 20 let, odkar je Gianni tragično umrl na stopnicah svojega dvorca v Miami Beachu na Floridi, kjer ga je ustrelil serijski morilec. Začetnik znamke Versace je s svojimi idejami v modni industriji velikokrat oral ledino in Donatella se je s tokratno kolekcijo za pomlad 2018 poklonila vsaki izmed njih.









Navdihe je našla tako v potiskih, vzorcih in silhuetah, kot tudi v načinu predstavitve kolekcije. Pobrskala je v arhivu 90. let znamke in iz nje resnično potegnila tisto najboljše. Vrnili so se Versacejeva meduza, zlate girlande, živalski vzorci, morski elementi, potiski metuljev, pop art inspiracija, celo ikonične Vogueove naslovnice tistega časa. Vsi kultni motivi torej, ki so jih zapriseženi ljubitelji znamke do sedaj lahko občudovali le na redkih vintage kosih, ki so preživeli zob časa.









Duh 90. pa je odmeval tudi v postavitvi modne revije, te namreč zadnjih nekaj let postajajo vedno večji spektakli, kjer oblikovalci kar tekmujejo med seboj, kdo bo pripravil bolj odbito dogajanje. Versace je tokrat stopil korak nazaj in pustil kreacijam, da spregovorijo po svoje. Prostor revije v Milanu je tako kričal v preprosti belini, manekenke pa so se ena za drugo ali pa v skupinah po tri ali štiri (kot so to počeli v 90. letih) sprehodile po pisti.









In ne, to niso bili le sveži obrazi letošnjih manekenskih muz. Donatella je k sodelovanju tokrat povabila modele vseh starosti. Če je že kolekcija utripala v spominih na pretekle kolekcije, so morali tudi obrazi manekenk pripovedovati zgodbe različnih poglavji Versacejeve zgodovine. Na reviji so se tako pod sojem žarometov znašle mladinke in superzvezdnice Kendall Jenner ter sestri Hadid, pridružile so se jim manekenske lepotice prvih let novega tisočletja Natasha Poly, Doutzen Kroes, Caroline Trentini, Mariacarla Boscono in Anja Rubik, predstavo pa v velikem poku zaključile modne legende Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford in Helena Christensen, ko so ob pesmi, ki je zaznamovala leto 1990, George Michaelovi Freedom! '90 in z Donatello na čelu požele stoječe ovacije občinstva.









Modna hiša Versace je tako znova dokazala, da v modi ni ovir. S samozavestnim korakom lahko isti kos nosi 20- ali 50-letnica. Če vas daje radovednost, kateri modni trendi nas bodo navdihovali spomladi, pa si oglejte video celotne revije, utrinke pa najdete v spodnji galeriji.