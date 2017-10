Vendarle sta dahnila usodni da

Iskrice so preskočile leta 2014, ko sta snemala Ljubezen iz svetilnika, pretresljivo dramo, ki je nastala po knjižni uspešnici.









Irsko-nemški igralec in švedska oskarjevka, ki je zlati kipec prejela za vlogo v Danskem dekletu, sta na slavje povabila le nekaj sorodnikov in prijateljev, ki so oohceti morali molčati kot grob: zvezdnika sta za svate organizirala prevoz in nastanitev v znamenitem španskem letovišču, a podrobnosti nista zaupala nikomur, da ne bi kakšen neželeni podatek pricurljal v javnost. Kdo vse je bil med povabljenci, ni znano, paparaci pa so vendarle ujeli Steva McQueena, slovitega režiserja in Michaelovega dobrega prijatelja: par je skupaj ustvaril tri uspešnice, Lakoto, Sramoto in pa megahit 12 let suženj.









Alicia, dokler ni spoznala enajst let starejšega Fassbenderja, ki ga lahko na naših velikih platnih trenutno občudujemo v Snežaku po kriminalnem romanu Joja Nesbøja, ni imela resnih zvez, igralec pa je kar dolgo polnil tabloide s svojimi kratkotrajnimi zvezami. Vse dokler ga ni prizemljila privlačna Švedinja, s katero živi v Londonu. Kot par sta se prvič pojavila v javnosti na lanskih zlatih globusih, a tudi takrat nista hotela razpredati o podrobnostih svoje ljubezni. No, zdaj se šušlja, da naj bi načrtovala selitev čez lužo, nekam k morju, čeprav Michael vztraja, da je zanj Evropa edini pravi dom in da le na stari celini lahko goji svojo ustvarjalnost.