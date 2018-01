Več kilogramov, boljši seks!

Spletne raziskave na date.com, matchmaker.com in amor.com so pokazale, da velika večina moških priznava, da jih odvečni kilogrami pri nežnejšem spolu nikakor ne zmotijo, več kot polovica pa bi jih raje z okroglo žensko skočila med rjuhe kakor s suhico.









Menijo še, da so debelušne ženske bolj dobrovoljne in zelo pozitivno misleče, v nasprotju s splošnim mnenjem pa moškim resnično veliko pomenita notranja lepota in značaj: zelo radi imajo razgledane in samostojne partnerice, ki nimajo zadržkov pri izkazovanju čustev, v postelji pa so sproščene in ne poznajo zavor – takšne so po splošni oceni prav tiste z nekaj več kilogrami, ki – kot kaže – sploh niso odveč! A kljub takšnim pogledom je večina žensk, pravzaprav kar devetdeset odstotkov, v isti raziskavi izrazila prepričanje, da so odvečni kilogrami za moške odbijajoči in neprivlačni ter da imajo prav zaradi čezmerne teže težave pri iskanju partnerja, ki da jih najprej pritegnejo manekenske postave.









Ko bodo dame spoznale, da moški ne iščejo zgolj lepotic v slogu hollywoodskih zvezdnic, bodo pridobile samozavest, s katero bodo zanesljivo očarale predstavnika nasprotnega spola, menijo avtorji spletnih anket, ki so opozorile še, da je pretiravanje z ličili s stališča moških povsem neprivlačno, vsekakor pa odobravajo urejenost in spremljanje modnih trendov.