Včasih je treba seksu reči ne

Spolnega odnosa si morata partnerja enako želeti, v postelji nista dobrodošli nikakršna nejevolja in prepričevanje, kaj šele prisila! Zatorej, če vam ni do akcije – z besedo na dan! Če menite, da morate s seksom partnerju ustreči, je jasno, da oseba ni prava za vas in da vaš odnos do spolnosti ni zdrav. Preberite si torej, kdaj je preprosto treba reči – ne.

V resnici se vam ne ljubi seksati. Partnerja ljubite, srečna sta že dolgo in vajin odnos cveti. A vendarle to ne pomeni, da si morate spolnega odnosa želeti, kadar koli se zahoče njemu. Daleč od tega – če bi raje gledali televizijo, brali knjigo, telovadili ali počeli kar koli drugega, je občutek krivde povsem nepotreben. Če boste privolili v akcijo, samo zato, da ne bi prizadeli partnerja, v odnos vnašate neiskrenost in ga posledično ogrožate.









Seksali bi, ker se bojite, da ga boste izgubili. S spolnostjo si ne boste zagotovili ljubezni in predanosti, torej če se vdajate seksu, samo zato, da bi se mu priljubili, je to velikanska napaka. S tem boste pokazali, da do sebe ne gojite nikakršnega spoštovanja, zaradi česar vas ne bo spoštoval niti on!

S spolnostjo ga želite prepričati, da vas ne zapusti. Seks ne more odpraviti napak v odnosu, niti rešiti težav in nesoglasij, če se oddaljujeta in se vaši zvezi nezadržno približuje konec, je povsem nesmiselno, da bi ga prepričevali v postelji!









Prijatelja za seks? Nikar! Takšne zveze so običajno zelo kratkega veka in se končajo z zlomljenim srcem. Izjemno redko se zgodi, da sta oba partnerja povsem sproščenega pogleda na spolnost in da drug do drugega ne gojita globljih čustev. Vsaj eden pri tem običajno trpi, prijatelja za seks pa na koncu ostaneta tako brez seksa kot tudi prijateljstva.

On je zaljubljen v vas, vi bi se pa samo zabavali … Če ne želite, da bi kdo vaša čustva zlorabil tako podlo, tega tudi vi ne smete storiti drugemu. Iz tega se ne bo izcimilo nič dobrega, vajina pričakovanja so pač povsem drugačna.

Roke stran, če gre za bivšega vaše prijateljice! Razmerje bi bilo v tem primeru dovoljeno le, če bi se izkazalo, da sta drug do drugega zaljubljena do ušes in da sta si usojena, kar bi sčasoma verjetno sprejela tudi prijateljica. A za goli seks se prijateljstva nikakor ne splača postavljati na kocko in se tako izneveriti ljubi osebi.









Pod vplivom alkohola se izogibajte tesnim stikom. Prvič, alkohol uživajte zmerno in odgovorno, drugič, nikar vinjeni v objem druge osebe, prav tako okajene. Jasno je, da sta pod vplivom pijače oba izgubila razsodnost, in čeprav se morda tudi sicer privlačita, vama lahko takšna spolna izkušnja pusti le grenak priokus in tudi zapravi priložnost za morebitno pristno zvezo.

Če partner nasprotuje zaščiti, je neodgovoren. Zatorej se ga ognite: kondom je v vsaki zvezi nujen, o drugih oblikah zaščite ali pa celo opustitvi te se lahko pogovarjata le partnerja v dolgem in resnem razmerju, ki načrtujeta skupno prihodnost, sta si zvesta in sta si zaupala spolno zgodovino. Ena sama nespametna noč, pa naj bo še tako vroča, lahko usodno zaznamuje vaše življenje …