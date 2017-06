Varno in trajno odstranjevanje dlačic

Načinov odstranjevanja neželenih dlačic je kar nekaj, od klasičnega britja z britvico, odstranjevanja z voskom do puljenja s pomočjo epilatorjev. Najnovejša metoda je uporaba laserja, ki je bila do nedavnega na voljo le v kozmetičnih salonih, zdaj pa si lahko kupimo takšno napravo tudi za domačo uporabo. Big Bangovi strokovnjaki priporočajo Braunov Silk-Expert IPL, ki omogoča varno, hitro in udobno trajno odstranjevanje dlačic v sproščenem okolju vašega doma in točno takrat, ko ustreza vam. Dodajmo še, da so Braunove naprave za odstranjevanje dlačic te dni v Big Bangu na voljo s promocijskim 30-odstotnim popustom in darilom.

Enostaven in preizkušen

Uporaba Braunovega Silk-experta IPL je izjemno preprosta, hitra in varna. Zasnovan je za povsem individualno obravnavo, saj s pomočjo edinstvenega inteligentnega senzorja nenehno razbira ten vaše kože in ji samodejno prilagaja jakost osvetlitev.

Braun Silk-expert IPL je svojo odličnost dokazal tudi na potrošniškem testu ZPS, na katerem je skoraj pri vseh testiranih značilnostih, kot so učinkovitost, varnost, uporabnost, stanje kože, dobil najboljšo oceno in z zbranim številom točk (77) kar za 10 točk premagal drugouvrščeno napravo.

Braun Silk-expert IPL v praksi

Uporaba Braunovega Silk-experta je zelo preprosta. Izbirate lahko med dvema načinoma delovanja: nežno (gentle) ali normalno (normal). Način nežno je posebej primerna in idealna nastavitev za vse, ki napravo uporabljate prvič ali pa na občutljivih delih, kot sta obraz in bikini predel.

Izbirate pa lahko tudi med dvema načinoma tretmaja: neprekinjeno (glide) in pritisni in spusti (press & release). Neprekinjeni način glide mogoča hiter in učinkovit tretma, priporočljiv za večje površine (npr. noge, roke, prsni koš in hrbet). Način pritisni in spusti pa je priporočljiv za občutljive ali težko dostopne dele, kot so kolena, golenica, gleženj, bikini predel ali pazduha ter obraz pri ženskah.

Spremljajte tretmaje

Da boste tretmaje lažje načrtovali in o njih vodili evidenco, vam je na voljo še intuitivna aplikacija Braun Silk-expert IPL App, ki vam ponuja tudi koledar, na katerem lahko določite termine za doseganje popolnih rezultatov. Aplikacija je na voljo za operacijska sistema Android in Apple iOS.

Karta barve kože in tipa dlačic

Braun Silk-expert ni primeren za vsakogar. Najbolj je učinkovit na svetli in srednje temni koži z naravno svetlimi do temnorjavimi ali črnimi dlačicami. Naprava ni učinkovita pri zelo svetlih, rdečih, sivih ali belih dlačicah, kjer se zaradi manjše količine melanina svetlobna energija ne absorbira. Ker temna koža vsebujejo več melanina, lahko taka koža absorbira več svetlobne energije, kot je varna priporočena količina, kar lahko povzroči neugodje.