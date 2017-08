V tujini lahko pobegneš tudi iz zapora

Smo Slovenci že dodobra spoznali ta koncept? Prihajajo k vam večinoma Ljubljančani ali tudi obiskovalci iz drugih krajev?

Slovenci imajo radi tovrstno zabavo, a jih je še vedno veliko, ki še niso niti slišali za sobe pobega, zato k nam vsak dan prihajajo novi obiskovalci. Prihajajo tako Ljubljančani kot obiskovalci iz drugih delov Slovenije, opažamo, da »dober glas seže v deveto vas«.









Po koliko časa je treba zamenjati določeno sobo pobega? Kdaj je torej pravi čas, da nehaš »loviti« nove stranke in znova pritegneš tiste, ki so že bili pri vas?

To je za zdaj še teoretično vprašanje, saj je ta vrsta zabave pri nas še premlada, s tujino pa se težko primerjamo, saj so mesta v tujini neprimerno večja, tam je mnogo več stanovalcev in turistov. Dokler je povpraševanje tako veliko, seveda nima smisla razmišljati o zamenjavi, seveda pa budno spremljam dogajanje in statistiko, torej igro številk.

Letos smo v Ljubljani priča pravi poplavi turistov, ali to opazite tudi v vaši sobi pobega?

Vsako poletje je v mestu veliko turistov, tako je tudi letos in turisti z veseljem obiskujejo naš The Key Escape Room. Povpraševanja je veliko, a to ne pomeni, da ni mogoče dobiti prostega termina.

Ali so za tujce sobe pobega še zanimive ali jih večina ta koncept že pozna iz domovine?

Tujci večinoma že poznajo tovrstno zabavo, saj so to spoznali pred nami, zato nekateri pridejo v Ljubljano prav z namenom obiska sob pobega, nekateri si že prej ogledajo ponudbo na naši spletni strani, drugi pa ob sprehajanju po središču Ljubljane vidijo naš napis na Trubarjevi ulici in Petkovškovem nabrežju in se odločijo za dogodivščino v Sherlock & Da Vinci sobah pobega ali v Čudežni deželi.









Kakšne načrte imate za prihodnost?

Vsekakor je to zelo zanimiva industrija, ki se v svetu razvija zelo hitro in uspešno, zato nameravam s tem nadaljevati. Zelo uživam tako v reševanju takšnih izzivov kot v snovanju ugank in novih konceptov sob pobega.

Kakšni so trendi na tem področju v svetu?

Obstaja neverjetno veliko najrazličnejših oblik sob pobega. Od klasičnih do izjemno sofisticiranih tehnološko dovršenih sob pobega, v katerih se premikajo tla in stene, povsod so elektronske naprave, svetlobni, zvočni, laserski in dimni efekti. Obstajajo tudi pobegi za večje število udeležencev, na primer iz pravega zapora ali celo stadiona. Pojavljajo se tudi sobe z živimi igralci. Trendov je torej veliko, vsebina sob pa je odvisna le od izvirne domišljije lastnika in finančnega vložka.