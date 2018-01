V barvah slovenske trobojnice

Že res, da splošno pravilo veli, da je treba vsak dan pojesti vsaj pet zdravih živil iz prehranske piramide, v prvi vrsti svežo zelenjavo in sadje različnih barv. Ta temeljni napotek nam ponavadi uspe zaščititi telo pred boleznijo, a ankete še vedno kažejo, da večina državljanov takšnemu prehranjevalnemu vzorcu ne zmore slediti. Za začetek se je pametno osredotočiti na najmanj tri živila denimo v barvah slovenske zastave. Tako se ne bomo le priklonili svojemu rodu in njegovim junakom na simbolni način; z večjo količino zaužitih vitaminov in mineralov bomo postali tudi goreči navijači za svoje bolj zdravo prehranjevanje.





Bela

Recimo ne čipsu iz vrečke, katerega dolgi rok uporabe kaže, da si nikakor ne zasluži pridevnika zdrav. Presni krompir raje skuhajmo ali specimo sami. Kuhan v lupini je posebno okusen, njegova priprava pa je otročje lahka; olupljenemu dodamo le še sol in malo masla. Posebno slasten je krompir, ki ga v pečici spečemo s piščančjimi bedrci in perutničkami. Nekateri stavijo na pretlačenega z dodatkom smetane ali mleka. Ne pozabimo na pekočo kraljevsko dvojico za odpornost – čebulo in česen. Prva je nepogrešljiva pri pripravi omak in juh; njen prijetno sladki okus še oplemenitimo, ko jo ocvremo samostojno v obliki t. i. obročkov. Mnogi jo obožujejo na picah. Tudi za česen velja, da je pika na i ne le v vrhunski kulinariki, temveč tudi v prizadevanju za ohranjanje zdravja. Svetujemo domačo pripravo aromatičnega pesta iz stisnjenega česna, nasekljane sveže bazilike, pinjol, soli in oljčnega olja. V skupini bele zelenjave bi lahko priporočili še kuhano cvetačo, popečeno na krušnih drobtinah z maslom, a imejmo v mislih, da ta med kuhanjem ne oddaja prav prijetnega vonja.









Modra

Nedvomno je modro jesti modro obarvan živež, še posebno v hladnih in turobnih dneh, ko nam primanjkuje dobre volje in koncentracije. Popolna izbira so borovnice in robide. Že res, da jih trenutno v naravi ne moremo najti, a imajo zelo pozitivne učinke tudi zamrznjene. Dobro nam bo del denimo izjemno osvežilen smuti v barvi sivke, ki ga naredimo iz ne preveč zrele manjše banane, pesti borovnic iz zamrzovalnika in mleka. Robide lahko med drugim uživamo v obliki marmelad in mešanih sokov. Naš predlog je, da naslednjič, ko vam v prodajalni ali doma nenadoma pade cuker, raje kot po presladki tablici čokolade sezite po čim manj oslajeni sadno-žitni rezini ali steklenički soka za malčke, ki vsebuje borovnice, robide ali temno grozdje. Zakaj za malčke? Tovrstni sokovi običajno zaradi strožjih predpisov nimajo dodanega sladkorja in drugih škodljivih dodatkov. Sveže borovnice lahko dodamo tako v skuto kot mislije ter razne nadeve za palačinke ali biskvitno pecivo.









Rdeča

Hrana rdeče barve nam prav tako prinaša obilo vitalnosti. Podobno kot za modre sadeže velja tudi za maline. Te so priljubljene v obliki pijače, denimo malinovca. Poskusimo najti domačega, ki vsebuje čim manj sladkorja. Zamrznjene maline so v smutijih malo manj zaželene, saj imajo drobne pečke, ki nekatere motijo. Povsem drugače je s svežo rdečo pomarančo. Ta odlično popestri ne le pijače, temveč tudi pecivo in sadne solate. Podobno velja za granatno jabolko oziroma njegova rubinasto rdeča zrna. Iz njih lahko s pomočjo krpe iztisnemo sok ali jih potresemo po zeleni solati, s čimer bomo hkrati poskrbeli za privlačen kontrast. Ne bomo zgrešili niti z rdečo papriko in paradižnikom. Prvo popečemo v pečici, jo olupimo ter začinimo s stisnjenim česnom, peteršiljem in oljčnim oljem. Paradižnik se zunaj sezone uspevanja lepo izkaže v obliki kakovostne omake oziroma mezge. Priporočamo tri različne jedi, ki jih pripravimo kot za šalo. Na oljčnem olju popražimo čebulo, dodamo paradižnikovo mezgo, lovorov list, sol in poper ter razredčimo z vodo. Precedimo, po želji dodamo še malo sladke smetane in juha je pripravljena. Podobno naredimo klasično omako z mesom: na oljčnem olju popraženi čebuli dodamo mleto meso, začimbe, zalijemo z mezgo in dodamo še nasekljan česen. Dobljena omaka se lepo ujame tako s testeninami kot s kuhanim krompirjem. Pa dober tek in do zmage!