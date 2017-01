Ugodno po svetu

Porto, Portugalska

Drugo največje portugalsko mesto po dolgih letih mednarodnega trgovanja z odličnim desertnim vinom porto, še vedno ostaja skriti zaklad Evrope. V slikovito mestece ob reki Douro sicer zahajajo turisti skoraj rajši kot v prestolniško Lizbono, a visoke cene turističnega vala ta kotiček še niso zajele. Pravzaprav vas bo ugodno navdušila celotna Portugalska izkušnja, ki se giblje od odlične gastronomske ponudbe, dih jemajočih idiličnih razgledov in vonja Atlantskega oceana do bogate zgodovine, kulturnega izročila in nasmejanih ter vedno ustrežljivih prebivalcev. Porto izbiramo predvsem zato, ker boste v nekaj dneh izkusili celo paleto dogodivščin. Arhitekturna mešanica vseh osvajalskih pohodov, pravljični spusti po reki, degustacijski obiski vinskih kleti, melanholična glasba, lokalne specialitete za drobiž. Vse to le ugodno letalsko karto stran.





Benetke, Italija

Pravi greh je, če kot prebivalec Slovenije še niste obiskali Benetk. Tujci se vanje zgrinjajo z vseh koncev sveta, mi pa jih tukaj, le lučaj stran od zibelke Beneške republike, prej zaničujemo, kot cenimo. Prav, morda smo imeli v preteklosti svoje razloge, cene so bile astronomske, ljudi na ulicah pa vedno preveč za pravi užitek mesta, a v času Airbnb ponudbe zasebnih prenočišč, načrtovanje nekajdnevnega izleta res ne bi več smelo biti težava. Najprej razmislite o času obiska. Če se želite izogniti gnečam, povsem prazno mesto pač nikdar ne bo, izkoristite priložnost sedaj. Januar je odličen mesec za užitek tega starodavnega mesta, odšli so namreč novoletni obiskovalci, ni pa še ljubiteljev karnevala. Priznati je treba, da ima tudi karneval svoj čar. Ste vedeli da nešteto turistov tja roma z namenom, da se pražnje oblečejo? Prav zares, predvsem angleški turisti v Benetkah pustijo cela premoženja, saj najemajo avtentične kostume in se udeležujejo najbolj ekskluzivnih zabav in sprejemov. Če nimate v žepu nekaj tisoč evrov, vas bodo Benetke povsem zadovoljile s svojimi ozkimi kanali, tlakovanimi ulicami, temačnimi skrivnostmi in slastnimi grižljaji. Namig: najeti stanovanje v srcu mesta se resnično izplača, znebili se boste skrbi vsakodnevnega prevoza s kopnega na otok, Benetke pa boste lahko izkusili tudi ponoči. Ko zadnji obiskovalci odidejo mestne poti končno zadihajo v vsej svoji zgodovinski lepoti.





Belize

Nekoč poznan kot britanski Honduras je danes samostojna državica, le za dobrih dva tisoč kvadratnih kilometrov večja od naše Slovenije. Prav ta majhnost jo dela tako očarljivo, saj podobno kot naša domovina na takšni kvadraturi združuje veliko. V Belizeju boste lahko izkusili potapljaške užitke Karibskega morja in se sprehajali med zapuščinami majske civilizacije. Tukaj najdete rajske plaže, v notranjosti države pa pustolovščine deževnega gozda. Pretežno temnopolto prebivalstvo zaradi svoje zgodovine pod britansko krono govori angleško, tako da sporazumevanje ne bo problem. Vsekakor si drznite poskusiti ulično hrano, ki črpa navdihe iz bližnjih Mehike in Karibskih otokov. Da bo vaš čezocenaski izlet kar se da ugoden, pa raje prenočujte v mestih na jugu države, kot sta Placencia in Hopkins, namesto v meki velikih hotelov Ambergris Caye.





Maroko

Severnoafriški dragulj doživlja pravi preporod. Obiskovalci veselo prikimajo, da je ena izmed najbolj prijaznih muslimanskih držav, kjer vas bodo pisane barve in okusi lokalne kulture začarali do te mere, da boste pozabili tudi na verska nesoglasja. Potovanje v Maroko je danes ugodnejše in lažje, kot kadarkoli poprej. Ponudba letalskih letov je poceni in pestra, prenočiš pa je na voljo vseh vrst in za vse okuse. Prepustite se uličnemu direndaju Marakeša, napasite si oči na zvrhanih stojnicah lokalnih bazarjev, potopite se v svet maroške kulinarike, odkrili boste morje okusov, ki združujejo najbolj temperamentne strani Sredozemlja. Ženske bodo z veseljem obiskale nasade arganovih dreves, kjer pridobivajo arganovo olje, ali tekoče zlato, kot ga radi imenujejo. Tu pa so seveda še puščavske sipine, visoki valovi Atlantika in mogočno gorovje Atlas za pustolovce po duši. Nasvet: odpotujte s praznim kovčkom, domov se boste namreč zagotovo želeli vrniti s polno prtljago berberskih zakladov.