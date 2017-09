Venera in Jupiter v Pahorjevem znamenju

Začniva z vremenom oziroma s temperaturnimi nihanji. Kakšno bo poletje? Lahko potem pričakujemo t. i. indijansko jesen ali nas hitro čaka ohladitev? Kdaj bo prvič snežilo?

Takšne napovedi so vedno nehvaležne. V juliju bo več vročinskih neviht zaradi izredno težke polne lune in kardinalnega križa. Od 20. julija do prvih dni septembra lahko pričakujemo bolj toplo, vroče vreme, kot je bilo lani. Bliže bomo indijanskemu poletju kot zgodnji zimi, čeprav se lahko prve snežinke pričnejo vrtinčiti v višjih predelih tudi že sredi novembra, zelo verjetno pa mesec pozneje. September bo precej nestanoviten – zaradi močnega vpliva avgustovskih mrkov, dveh lunacij z neuravnoteženostjo zračnih tokov, temperatur in vlažnosti. Oktobra utegne biti topleje in suho, narava pa bo odeta v tipične jesenske barve, čeprav se bosta po 11. ali 17. oktobru k nam že prikradli značilna jesenska megla in vlaga. Po 7. novembru bosta kakšen poseben vremenski pojav, kot je inverzija, ter prihuljena starka zima v odmaknjenih dolinah z izjemno nizkimi temperaturami. Te bo počasi stabiliziral mlaj v škorpijonu po 18. novembru. Takrat oziroma po miklavžu bodo na smučiščih na gosto padale snežinke – kar pa lani ob istem času ni bilo mogoče – če ne drugače, z umetnim zasneževanjem. Vremenski preobrat se bo zgodil ob polni luni na Prešernov rojstni dan. Zimske razmere lahko pričakujemo po 9. decembru – ne nujno povsod po nižinah – z vstopom Marsa v škorpijona. Še bolj verjetno nas bo zasnežilo v dnevih pred božičem pod vplivom prazne lune in prehoda Saturna v kozoroga 21. decembra. Zadnja zima se je izdatno izkazala s sneženjem ob močni polni luni 12. januarja, letos pa se bo podoben pojav skoraj zagotovo zgodil ob enaki polni luni s hudimi vremenskimi vplivi 2. januarja ali nekaj dni prej, torej na silvestra!









Slovenske in mnoge svetovne uradne institucije še vedno zastopajo stališče podnebnih sprememb v smeri globalnega ogrevanja, medtem ko je ameriški predsednik Donald Trump z odstopom od Pariškega sporazuma precej jasno nakazal, da temu nasprotuje. Kdaj, če sploh, bodo sprejeta tudi znanstvena dognanja, ki postavljajo nekatere ekološko naravnane politike na laž? Ali glede na to, da so z njimi povezane ogromne količine denarja in veliko dobro plačanih delovnih mest, morda Trumpu grozi atentat?

Mnenja o vplivu onesnaževanja ozračja na globalno segrevanje in podnebne spremembe bodo še dolgo deljena. Trenda uveljavljanja do okolja prijaznih politik in čistejših tehnologij ne bo mogoče zaustaviti niti v ZDA, kljub Trumpovemu odstopu od Pariškega sporazuma, kar so napovedale že nekatere zvezne države in mesta. Glede na to, da si je Trump s svojimi ukrepi in izjavami nakopal mnogo novih nasprotnikov in sovražnikov, ga bodo v prihodnje zagotovo ogrožali načrtovalci protiukrepov inatentata. Želeli si ga bodo zaustaviti že poleti, morda julija, vsekakor pa sredi jeseni ali do miklavža. Bolj ogrožen bo znova februarja pa vse do maja 2018 – če ne s konvencionalnim, pa s kibernetskim orožjem in političnimi pritiski.

Primorani smo bolje skrbeti za lastno in skupno varnost. Nima se smisla slepiti, da nas ne more nič doleteti. Slovenija je sicer za teroriste za zdaj manj zanimiva, a nikakor ne bo dobro, če se nam zgodi, da smo zaman vadili NNNP (nič nas ne sme presenetiti).

Pred kratkim so mediji razširjali vest o morebitnem varanju prve dame ZDA Melanie Trump in namigovali, da je na obzorju ločitev. Bo zakon obstal? Lansko jesen ste sicer dejali, da imata kot dvojček in bikica ravnovesje med Merkurjem in Venero, kar jima omogoča, da razmišljata podobno in se podpirata.

Prva dama ZDA, ki je povrhu vsega še lepotica, bo vedno v središču pozornosti – ne le množic, ampak tudi najbližjih moških. Kadar ni dovolj priložnosti, da bi spremljala svojega moža, je v njeni družbi pač kakšen drug moški, ki do nje ne more biti neprijazen. To je še posebno razvidno v njenem horoskopu. Všeč ji je, kadar ji kdo dvori. Tako Merkur, ki kaže vedenje njenega občudovalca ali zaljubljenca, kot Venera v biku – ta je magnet za njenega moža in simpatizerje – sta kot planeta ljubezni in ljubeznivosti v nevarnem položaju. Konjunkcija z zvezdo stalnico Algol utegne povzročiti katastrofo, česar pa se Melania zaveda, skupaj z njo pa morda tudi tisti, ki si naše lepotice ne more izbiti iz glave. Igranje z vžigalicami na najvišjem položaju lahko zaneti požar, tega pa si prva dama, naš ponos, zagotovo ne želi. Njenega usodnega moškega kaže planet Mars v znamenju dvojčkov in prav takšnega je dobila za moža – Donalda. V njenem srcu je zasidran s položajem Merkurja, ki jamči trdnost njunega razmerja.









V Evropi pa tudi drugod po svetu ni konca terorističnih napadov in civilnih žrtev, med katerimi – zanimivo – nikoli ni nihče od zares vplivnih politikov ali njihovih sorodnikov. Imate kakšno astrološko razlago za to?

Ne kličimo vraga, ker sam pride še prehitro! Cilj teroristov ni, da bi spravili s sveta posameznika, tudi če je vpliven, marveč čim več ljudi, kar dokazujejo izbrani kraji napadov. Seveda to ne pomeni, da si teroristi ne želijo udariti tudi po vplivnih politikih, obdanih s številnim spremstvom, a se jim je teže približati zaradi dobrega varovanja. Astrološko razlago najdemo pri proučevanju delovanja mrkov, ki vplivajo na kolektivno psiho, na fanatike ter sprožajo množična gibanja v tednih pred izpolnitvijo nebesnega oziroma kozmičnega pojava in še pozneje. Letošnji avgustovski popolni sončni mrk že nakazuje, da bi lahko bila v fokusu teroristov od prve polovice poletja do jeseni kakšna zelo vplivna oseba ali institucija.

Na kozoroga Jelinčiča bosta Venera in Jupiter prav tako dobro vplivala in mu pomagala dobiti številne volivce, a njega še vedno muči Pluton in mu onemogoča preboj.

Novembra lani ste po krvavi teroristični akciji v Parizu napovedali, da še ni konec, tudi kar zadeva druge množice in silvestrovanja na naših tleh. Že decembra se je to žal uresničilo v Berlinu, sledila so grozodejstva ne le v Parizu, temveč tudi v Stockholmu, Londonu, Manchestru in drugod. Ali Evropa res postaja kot večno nemirni Bližnji vzhod in se bomo morali, kot pravijo nekateri politiki, na to pač navaditi? Bo naša država, predvsem Ljubljana, ostala mirna?

No, čisto mirna oaza Slovenija že ni več. Vsake toliko našo deželo že oplazijo terorizmu podobna dejanja. Nekatera se sicer izkažejo za bolj nedolžna, kot so videti na začetku – denimo preplah zaradi sumljive prtljage na letalu, ki je z Brnika poletelo proti Londonu – druga pa so že nagnusno srhljiva, kot je bilo obglavljanje svojcev. To, kako je sin ubil očeta in mamo, spominja na dogajanje v Siriji. Primorani smo bolje skrbeti za lastno in skupno varnost. Nima se smisla slepiti, da nas ne more nič doleteti. Slovenija je sicer za teroriste za zdaj manj zanimiva, a nikakor ne bo dobro, če se nam zgodi, da smo zaman vadili NNNP (nič nas ne sme presenetiti), predvsem v krajih, ki jih najbolj oblegajo turisti z vseh vetrov, še najbolj zahodni Evropejci – Francozi, Nemci in Angleži. Ne smemo pozabiti, da je med našimi državljani tudi nekaj takšnih, ki so že pod drobnogledom varnostnih in obveščevalnih služb ter se lahko nepričakovano aktivirajo.









Na političnem prizorišču v Sloveniji bo zagotovo zelo vroče, saj se nam najpozneje julija 2018 obetajo parlamentarne volitve. Raziskava, narejena junija 2017, kaže velik razmah desnih strank – v prvi vrsti SDS, med levimi strankami pa najbolje kaže SD. Kdo bo novi premier – že znan ali povsem nov obraz?

Že res, da se vse bolj uveljavljajo desno usmerjene politične stranke, toda če ne bodo pripravljene na nove izzive in ne bodo naredile prenove tudi v vodstvih, bo težko pridobiti neopredeljene volivce ali tiste, ki so na prejšnjih volitvah podpirali bolj levo usmerjeno stran. Nekaj od tega lahko sicer dosežejo, kar nakazujeta planeta Saturn in Uran, kazalca julijskega luninega mrka, ki bosta omogočala nov val gospodarskega razvoja, prenove in uvajanje reform. Vprašanje je tudi, ali bi desnim strankam uspelo zagotoviti trdno vlado pod vodstvom politika, ki se ga drži pretežka prtljaga. Venera v devici, Jupiter v škorpijonu in Pluton v kozorogu bodo desnim strankam julija zares prinašali priljubljenost in nekaj sreče, toda obrat Merkurja lahko še zadnji hip obrne iglo na kompasu. Nekateri iz ozadja pač znajo ob pravem času poskrbeti za slepilni manever, ki pri volivcih doseže želen psihološki učinek. Zato bo imela prednost tista politična stran, ki se bo že prej povezovala ali vsaj nakazala sprejemljivo koalicijo. Ta je lahko neobičajna. Julij 2018 bo mesec kar dveh mrkov in retrogradnega Merkurja, pravzaprav bo kar večina poletja politično izredno vroča. Sončna mrka bosta 11. julija in 13. avgusta, vmes 27. julija pa popoln lunin mrk v vodnarju.

Merklova bo kot rakica doživljala hude preizkušnje tako v stranki kot v Nemčiji, saj se lahko pojavijo hudi problemi s priseljenci in s tem več skrajnih političnih in civilnodružbenih skupin, ker bo deloval kardinalni kozmični križ, ki prinaša nemir in pretrese. Predvolilni boj bo bučen tudi zaradi dveh avgustovskih mrkov.

Že novembra letos bomo imeli prav tako predsedniške volitve. Po anketah gladko vodi dosedanji predsednik Borut Pahor, takoj za njim je Marjan Šarec, sledijo mu Zmago Jelinčič Plemeniti, Milan Jazbec in Žiga Papež - Papster. Pozneje so se med bolj znanimi kandidati pojavili še Dominik Kozarič in Damjan Murko. Kdo bo zmagal?

Hm! Največje možnosti za zmago ima ponavadi tisti, na katerega kozmični vplivi planetov male sreče Venere in velike sreče Jupitra neposredno vplivajo. Oba imenovana nebesna dejavnika bosta po 7. novembru v škorpijonu – v Pahorjevem znamenju – zato si lahko mislimo, kdo bo v prednosti tudi na dan volitev. Na kozoroga Jelinčiča bosta Venera in Jupiter prav tako dobro vplivala in mu pomagala dobiti številne volivce, a njega še vedno muči Pluton in mu onemogoča preboj. Šarec ne bo imel enakih vzgonskih kozmičnih vplivov, a mu bosta pri retoriki v zadnjem trenutku pomagala Merkur v strelcu in Mars v tehtnici v odličnem razmerju, s čimer bo resno ogrozil Pahorjevo prednost, pa čeprav je za predsedniški stolček še precej mlad.









Kakšen pa bo izid nemških septembrskih volitev? Lani ste napovedali poraz Angele Merkel oziroma krščanskih demokratov. Ankete trenutno tega ne kažejo.

To še ne pomeni, da se do sredine poletja ne bo kaj spremenilo. Merklova bo kot rakica doživljala hude preizkušnje tako v stranki kot v Nemčiji, saj se lahko pojavijo hudi problemi s priseljenci in s tem več skrajnih političnih in civilnodružbenih skupin, ker bo deloval kardinalni kozmični križ, ki prinaša nemir in pretrese. Predvolilni boj bo bučen tudi zaradi dveh avgustovskih mrkov. Po 5. septembru bo začel Mars znova kvarno vplivati na njeno politično pozicijo, ko bo zaradi ostrih kritik prisiljena sprejeti kakšen kompromis, če se želi za las obdržati v sedlu. Ni pa verjetno, da bi mogla sestaviti tako trdno vlado, kot jo je imela doslej. Zaradi stresa bi lahko imela zdravstvene težave, denimo s srcem.

Pri nas v Sloveniji je že vse mogoče. Imamo kar 60 podjetij z nevarnimi in eksplozivnimi snovmi, zato se nam lahko zgodi pravi Teksas!

Na Vrhniki v Kemisu se nam je zgodila največja kemijska nesreča doslej. Po napovedih strokovnjakov bo uničujoče vplivala ne le na pridelke, prehrano, pitno vodo, temveč na že tako slabo rodnost, razvoj anomalij pri novorojenčkih in več bolezni, kot je rak. Kakšne bodo posledice in kdo bo odgovarjal?

O najbolj skrb vzbujajočih posledicah tega onesnaženja ne bi govoril. Zelo verjetne so vse, ki ste jih navedli. Kdo bo odgovarjal za nastalo škodo? Nihče, saj pri nas običajno za hude stvari nihče ne odgovarja. Najbolj prizadeti bodo terjali kvečjemu poplačilo odškodnin, če jim bo uspelo dokazati neposredno povezavo svojih bolezenskih znakov in anomalij pri novorojenčkih s Kemisovim onesnaževanjem, ki se je zgodilo ob požaru.









Nas čaka še kakšna podobna katastrofa, pri kateri bomo pogrnili na celi črti, kar zadeva zaščito narave in s tem sebe? Nas je kaj izučilo?

Prav nič! Saj ste videli, da so kmalu zatem nekje zagorele gume. Kaj vse gre v zrak! Pri nas v Sloveniji je že vse mogoče. Imamo kar 60 podjetij z nevarnimi in eksplozivnimi snovmi, zato se nam lahko zgodi pravi Teksas!

Vsak naj si zada realne cilje za bližnjo prihodnost. Vedeti moramo, da je mogoče domala vse. Česar ni, lahko še nastane.

Za leto 2017 ste napovedali, da nam zvezde po večletnem destruktivnem delovanju vendarle prinašajo boljšo energijo. To velja tako za posameznike kot skupnost, v službi in zasebno. Napredek se bo stopnjeval v letu 2018 in 2019, ko bo Uran stopil v bika. Kaj svetujete vsakemu posamezniku, če si želi izkoristiti dobre astrološke vplive?

Usmerjanje misli samo v pozitivno smer – naprej, ne preveč nazaj. Vsak naj si zada realne cilje za bližnjo prihodnost. Vedeti moramo, da je mogoče domala vse. Česar ni, lahko še nastane. Česar nismo dosegli, še vedno lahko, le zelo se moramo disciplinirati in osredotočati na pot, po kateri želimo hoditi – seveda pa ne brezobzirno na račun drugih. Zgledujemo se lahko po Stevu Jobsu, ki je zgradil eno najuspešnejših podjetij Apple, kar je opisano v njegovi enkratni biografiji.









Steve Jobs ni bil le vizionar in genialen poslovnež, ampak tudi brezobziren do soljudi, kolerik. Kaj vas je pri njem tako zelo navdušilo?

Njegova osredotočenost na cilje proizvodnje aparatov tako, da je oklestil vse nepotrebno. Bolje se je poglobljeno in disciplinirano ukvarjati z manj cilji kot razpršiti svojo energijo na kopico stvari. Z vidika koleričnega vedenja do sodelavcev in drugih pa Jobsa seveda ne postavljam za zgled.

Že letos novembra pa se zaradi Jupitra v škorpijonu obeta večji zaslužek oziroma dodatki pri plačah. Pestro bo – tako na finančnem kot čustvenem področju.

Za konec še povejva, katera astrološka znamenja bodo imela v prihodnjih mesecih največ sreče in možnosti za razvoj.

Do letošnje jeseni zračna in ognjena, od 11. oktobra in vse do začetka novembra 2018 pa v prvi vrsti vodna, takoj za njimi še zemeljska, torej škorpijon, rak, ribi, kozorog, bik in devica. Prva dekada bika, škorpijona, leva in vodnarja bo morala marsikaj spremeniti zaradi vpliva Urana, sicer bo ta deloval rušilno; lahko pa zelo pomaga – ustvarjati, spreminjati način življenja, bivanja, pri posodabljanju poklicno in zasebno. Od 9. novembra 2018, ko bo Jupiter po dvanajstih letih spet izjemno močan, pa pridejo še bolj na svoj račun ognjena ter zračna znamenja – strelec, oven, lev, dvojčka, tehtnica in vodnar. Jupiter v strelcu prinaša dodaten razvoj in rast gospodarstva, reforme. Že letos novembra pa se zaradi Jupitra v škorpijonu obeta večji zaslužek oziroma dodatki pri plačah. Pestro bo – tako na finančnem kot čustvenem področju.