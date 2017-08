Trkaj priporoča

Legs McNeil in Gillian McCain: Please Kill me: The Uncensored Oral History of Punk

Poleg rapa imam zelo rad punk. To je knjiga različnih ustnih pripovedk o tem divjem obdobju glasbe. Na začetku me je zelo impresionirala, potem pa je postajala vse bolj žalostna in čisto na koncu sem jo že skorajda bral z odporom, saj vidiš, kako je droga uničila vse punkerje, ki so šli do konca.



Viktorija Kos: Razcvet zavesti

Viktorijo Kos sem spoznal na vegetarijanskem sejmu in njena energija mi je bila takoj zelo všeč. Takrat sem se ravno ukvarjal z vprašanjem, ali je bil na začetku veliki pok, ali je torej pok enako zvok, ali obstaja neka osnovna vibracija zvoka, iz katerega se je vse spočelo. Je torej mogoče proizvesti nekaj podobnega temu osnovnemu zvoku v tuzemeljskem življenju? Ko sem jo to vprašal, mi je podarila svojo knjigo, rekoč, da bom v njej zagotovo našel kak odgovor. Začel sem jo prebirati in mi je že takoj všeč, ne vem pa, kakšna se mi bo zdela na koncu.