Več kot 45 ponudnikov poročnih storitev vam bo razkrilo, kako poskrbeti za nepozaben poročni dan. In še pomembna novost letošnjega sejma – obiščete ga lahko brezplačno! Celjski sejem bo prvim 1500 parom, ki se bodo prijavili , podaril brezplačni vstopnici za sejem.

17. sejem POROKA bo v sejemski dvorani L1, kjer bo že osmo leto zapored tudi velika promocijska razstava poročnih šopkov slovenskih cvetličarn. Paša za oči pa bosta zagotovo tudi fantazijski modni reviji poročnih oblek v izvedbi Glammodels. Manekenke - med njimi bo tudi aktualna Miss Slovenije Maja Zupan - in manekeni se bodo letos »pomešali« med obiskovalce in jim tako maksimalno približali predstavljene kreacije.

Prvič bo na sejmu mogoče tudi ugodno nakupovati v Outletih poročnih oblek in modnih dodatkov. Bodoči mladoporočenci bodo lahko izbirali med poročnimi in svečanimi oblekami, čevlji, spodnjim perilom, nakitom, modnimi dodatki, blazinicami in drugimi dodatki, ki so del poročne opreme.

Pomembna je osebnost in ne le modni trendi

V Salonu White Couture pravijo, da modne smernice poročnih oblek narekujejo veliko čipke, še posebej tattoo čipko v kombinaciji s krilom iz tila, padajočega šifona ali pa organze. Ne glede na modne smernice pa je izbira poročne obleke vedno odvisna od karakternih lastnosti neveste, oblike telesa in celotne poročne zgodbe.

Prstana vaju vsak dan spomnita na vajin poročni dan

Pri poročnih prstanih so letos v ospredju tanjši in ožji prstani, najbolj priljubljeni pa so takšni z diamanti, sporočajo iz Zlatarstva Mirage. Med kovinami je še vedno najbolj zaželeno belo zlato, prav tako je v modi rdeče zlato, največkrat v kombinaciji z belim zlatom. Poročna prstana sta skoraj edina stvar, ki par vsakodnevno spominja na njun poročni dan, zato je še kako pomembno kakšna sta.

Sproščeno vzdušje ključ do nepozabne poročne pravljice

Ključ do nepozabne poročne pravljice je sproščeno vzdušje, poudarja Urška Slapar, želimo.si, organizatorka porok in dolgoletna razstavljavka na sejmu. To bodo prikazali tudi na svojem razstavnem prostoru, kjer bodo pod šotorom predstavili nove poročne trende dekoracije, kjer so vse bolj »in« leseni in pleksi izdelki.

Marmorne torte v različnih barvah

Pri poročnih tortah pa je letos po izkušnjah slaščičarjev v Pohorski kavarni trend »marmorna« podoba torte v različnih barvah. Lahko je celotna torta takšna, ali le kakšno nadstropje, toliko da pritegne poglede. Ostajajo pa v trendu tudi »naked cake« torte.

Sejmi za praznovanje pomladi

V istem terminu bodo na sejmišču poleg sejma Poroka še sejmi Flora, Altermed, ApiSlovenija, festival hrane in pijače Kulinart ter Festival kave Slovenija. Sejme bo mogoče oba dneva obiskati med 9. in 18. uro, v Celjskem sejmu pa vabijo obiskovalce, da si dnevni program dogajanja ogledajo na www.ce-sejem.si in www.festivalkaveslovenija.si.