To je 7 najbolj inovativnih slovenskih živil

Sodobni potrošniki od proizvajalcev živil poleg kakovosti, cenovne konkurenčnosti in čim bolj lokalnega porekla surovin, pričakujejo tudi inovativen razvoj v smeri izboljševanja hranilne sestave in omejevanja uporabe aditivov, če niso res nujno potrebni. Ker imajo mnoga na novo razvita živila najrazličnejše prednosti, informacije o tem pa pogosto ne pridejo do potrošnikov, je Inštitut za nutricionistiko tudi letos pripravil izbor izstopajočih domačih inovativnih živil.









»Namen projekta je spodbujati inovativnost pri razvoju živil med domačimi proizvajalci in tako potrošnikom zagotoviti pestrejši izbor kakovostnih živil z več vidikov. Pomemben poudarek je na izboru živil z ugodnejšo prehransko sestavo, upoštevamo pa tudi druge vidike inovativnosti, denimo prijaznost potrošniku in okolju. Tudi pri ocenjevanju živil smo zato v prvi vrsti upoštevali hranilno sestavo živil,« je pojasnil prof. dr. Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko.

»Le s široko podporo in enotnim nastopom nam bo uspelo preseči slabe prehranske navade v Sloveniji. V povprečju namreč za 120 odstotkov prekoračimo priporočen vnos soli in presegamo dnevno sprejemljivo količino 50 gramov sladkorja.«

Od 62 predlaganih živil so nagrade v svojih kategorijah prejeli Spar Slovenija za pecivo Kalčko, Žito za Konopljin toast, podjetje Moleum za Ajdove testenine s pšeničnimi kalčki, Mlekarna Krepko za Bio jogurt z aronijo, Presad za Bio zelenjavni sok iz rdeče pese, Pivovarna Laško Union za linijo izdelkov Zala z okusi, brez sladkorja in podjetje Rangus za Zlato tatarsko ajdovo kašo. Posebna nagrada za inovativnost je bila podeljena Mlekarni Planika za spodbujanje lokalne pridelave in predelave živil.









Zmagovalce sta na razglasitvi nagovorila minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan in Jožica Maučec Zakotnik državna sekretarka Ministrstva za zdravje, ki projekt sofinancira v okviru nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje Dober tek Slovenija, zdravo uživaj in več gibaj. »Dejstvo je, da nam bo le s široko podporo in enotnim nastopom uspelo preseči slabe prehranske navade v Sloveniji. V povprečju namreč za 120 odstotkov prekoračimo priporočen vnos soli in presegamo dnevno sprejemljivo količino 50 gramov sladkorja. Inovativna živila nedvomno ponujajo pomemben del odgovora na to, kako izboljšati prehrano, zato je projekt Inštituta za nutricionistiko zelo obetaven. Dosegli smo tudi viden premik v sodelovanju z gospodarstvom – nacionalna mlečno predelovalna industrija je lani podpisala zavezo, da bo v svojih izdelkih zmanjšala vsebnost sladkorja in soli, zaveze za izboljševanje pa je že pred tem sprejela tudi industrija pijač,« je poudarila Jožica Maučec Zakotnik.