Človek, ki resno spremlja aktualno dogajanje po svetu, je, si mislim, pred strahovitim izzivom, če si želi razmišljati pozitivno, kaj pravite?

Pozitivno razmišljanje je za kretene. Treba je videti, treba je gledati, treba je vedeti in treba je slišati! Treba je! Potem šele spoznaš, kakšen je svet. In da mu vlada neumnost. Tako je že od nekdaj. Svet imajo v rokah butlji in hudobci.





Če si rešil eno življenje, si rešil ves svet. Najprej moraš nadeti kisikovo masko sebi, potem šele lahko pomagaš drugim. In ta kisikova maska ne predstavlja nič drugega kot intelekt.





Na kaj najprej pomislite, ko se zjutraj zbudite?

Na kavo, cigarete in muce.









Kaj mislite o tistih, ki govorijo, da je staranje čudovito, človekova dolžnost pa, da vidi dobro in lepo in se nanju osredotoči?

Naj bodo! Dovolj je prostora za vse. Tudi za bebce. Sploh pa, staranje ni lepo. Uvela roža je uvela roža. Ni je moč umetno pomladiti. Ob tem vašem vprašanju pomislim tudi na to, kakšen odnos imajo Slovenci do beguncev, tako imenovanih ekonomskih migrantov, tistih, ki bežijo pred lakoto, boleznijo, posiljevanjem, ne samo pred vojno in bombami ... Vem le, da jih v Sloveniji skoraj večina obravnava kot potencialne sovražnike, teroriste. Ljudje se zbirajo po krajih in protestirajo proti azilnim domovom?! To je grozljivo, fašistoidno, slovenceljsko in katolicistično! Desničarstvo je nekaj ogabnega. Pa tudi, Cerkev, ki napada begunce, se ne zaveda, da je med njimi moč najti človeka s trnovo krono na glavi in križem na hrbtu.





Svoje sem odživela. Vse, kar sem doživela hudega, sem si povzročila sama; zaradi napačnih odločitev, neke vrste naivnega zaupanja do ljudi. A še vedno imam eno okno odprto za novega človeka.





Ob tem se vprašam, kaj lahko naredim kot posameznica. Kakšne malenkosti že. Da recimo pripravim koncert Nosil bom rdečo zvezdo. Zame je namreč rdeča zvezda simbol svobode, enakosti, prijateljstva, upor pljuvanju partizanstva, čvekanju, da je ta mit, da so bili partizani le neka kvazikomunistična banda ... Rdeča zvezda mi ne predstavlja jugoslovanskega režima. No, do neke mere mogoče že; Jugoslavija je bila zelo napredna država, a se je prav kmalu simbol rdeče zvezde popačil in začel izkoriščati. Prebivalstvo je bilo razdeljeno na privilegirane, tiste, ki so bili v partiji ali celo partijski funkcionarji, ter one, ki niso bili. No, bilo je približno tako kot zdaj. Na oblasti so bili vedno butlji in barabe. Simbol rdeče zvezde, svobode misli, pa je ostal. Zato jo nosim.





