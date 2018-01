Telefonski seks, pozabljena strast

Predvsem moški imajo radi neposrednost, žgečkljive pogovore pa tudi umazano izrazje, in to posebno radi doživljajo tudi prek telefonske zveze, pojasnjujejo strokovnjaki!

Dame, ste to vedele? Če svojemu izbrancu zapeljivo šepetate v slušalko, denimo, mu zaupate, da ste oblečene zgolj v čipkasto spodnje perilo, ga boste skoraj gotovo povsem obnorele, statistika namreč kaže, da kar 85 odstotkov moških naravnost obožuje seksi pogovore po telefonu. Ta je tudi prava rešitev za sramežljive, torej tiste, ki se le težko prepustijo verbalnemu zapeljevanju, saj se s telefonom izognejo očesnemu stiku, ki je najpogostejši razlog za zadrego. Kot povedo izkušeni, je pogovor najlažje začeti s preprostim, filmskim vprašanjem: »Kaj imaš oblečeno?« Med opisovanjem se bosta gotovo oba sprostila in se pripravila na drznejša vprašanja ter večjo zaupnost.









Pri tem ne skoparite z besedami, nobena podrobnost namreč ni odveč, saj le spodbuja partnerjevo domišljijo, in ravno tako podrobno sprašujte vi. Pri tem poskrbite, da nežno dihate v slušalko in šepetate, govorite počasi in razločno, kaj spotakljivega pa lahko tudi ponovite, če se vam zdi, da še posebno učinkuje. Srečneži in predvsem partnerji v dolgoletnih razmerjih zmorejo tako doživeti celo vrhunec, a tudi če tega ni, je cilj dosežen: opomnila sta drug drugega, koliko se privlačita in kako močno hrepenita po stiku gole kože, kar bo le pripomoglo k bolj vročemu srečanju v živo. Za vse pa velja enako: ko končate pogovor, morate točno vedeti, kje, kdaj, kako in kakšne si vas izbranec želi!









Telefonski seks je odličen za premostitev morebitnega daljšega obdobja odsotnosti katerega od partnerjev, povrhu pa pomaga utrjevati predanost in zvestobo. Za sramežljive je predvsem odlično sredstvo poizvedovanja, kajti tisti, ki si ne upajo neposredno spraševati o željah in fantazijah, lahko to pač storijo prek zapeljive igre: potrebujete le obilo domišljije in ob naslednjem srečanju v živo vam ne bo treba tipati v temi ...