Strokovnjaki za spolnost

Trish St. JOhn je v ZDA ustanovila zavod, ki se ukvarja z nudenjem seksualnih izkušenj tistim, ki zaradi različnih zdravstvenih stanj ne morejo vzpostaviti običajnih partnerskih odnosov. Čeprav se o temi ne govori pogosto, pravzaprav v družbi predstavlja tabu, podobno kot spolnost pri starejših, seksualnost predstavlja pomemben del življenja tistih, ki imajo različne telesne okvare.



Spolne strežnice, kot se poimenujejo same, nudijo intimne usluge nežnosti in erotike različnim bolnikom, vsem je skupna delna ali celotna invalidnost. Njihov namen ni le užitek, kot je običajno pri plačljivih uslugah za seks, temveč vzpostavljanje varnega prostora, kjer se pacient lahko razvija in premaguje zadržke. Ljudje z različnimi telesnimi okvarami nimajo le običajnih težav v partnerstvu, temveč imajo zaradi telesnih hib pogosto izrazito odklonilen odnos do lastnega telesa, kar onemogoča zdravo spolnost.







Ob tem marsikdo postavlja vprašanje, če je tovrstna seksualnost etična, pri tem pa pozabljajo, da je seksualnost pravica vseh. Uporabniki tovrstnih storitev poročajo, da tovrstni obiski v njih vzbujajo občutke sprejetosti in pozitiven odnos do sebe. Ideja o storitvi je nastala po izkušnji Trishe, ki je delala v klicnem centru podjetja za spremljevalke. Prejela je kar nekaj klicev ljudi, ki so imeli različnse okvare, kar se je izkazalo za problematično tudi pri iskanju plačanih spremljevalk.

Pri storitvah ne gre le za pomoč pri iskanju užitka, temveč za preprosto tehnično pomoč pri spolnem odnosu, ki ga oseba z invalidnostjo potrebuje. Medicinska pomoč pri seksu vključuje različne pristope, od nežnega crkljanja, poljubljanja do tantričnih tehnik in masaže genitalij. Pri tistih, ki imajo okvare tudi na genitalijah in drugih erogenih conah, skušajo seksualne končiče vzbuditi kje drugje, cilj je, da obiskovalec začuti svoje telo v novi luči.