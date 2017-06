Strogo vaginalno

V naslednjih vrsticah boste morda dobile odgovor na vprašanje, ki ste si ga morda tako zelo želele zastaviti, a si vendarle niste upale. Drži?

Je normalno, da sem med uriniranjem vzburjena? Kot pojasnjujejo ameriški ginekologi, ni to nič kaj nenavadnega, kaj šele nenormalnega. Če nas pri izločanju seča v mednožju prijetno žgečka, ni razloga za skrb, če pa je pojav že skorajda moteč, se je morda smiselno pogovoriti z ginekologom.









Zakaj izločam veliko belega toka, ki povrhu še zaudarja? Redke so tiste, ki se ne pritožujejo nad obilico neugodnega belega toka, ki je povsem običajen del hormonskega cikla. Toda vonjave so vsekakor nezaželene, sploh če so izrazite. Vsako odstopanje je lahko torej znak za najrazličnejše težave, od vnetja do spolno prenosljive bolezni, zato je obisk pri ginekologu obvezen.









Zakaj imam menstruacijo dvakrat na mesec? Perilo se običajno pojavi vsakih 25 do 35 dni, pojasnjujejo ginekologi, če je pogostejše, tako da se zdi, da nas obišče kar dvakrat v enem mesecu, pa so lahko v ozadju morda hormonske težave, o katerih nam bo po pregledu več povedal ginekolog.









Zakaj moja vagina med vadbo, hm, izloča vetrove? Kakšna zadrega, in to ravno takrat, ko je v telovadnici vse tiho! Gre preprosto zato, da se med vadbo, sploh če je takšna, da vključuje veliko raztezanja in nerodnih položajev kakor joga, zrak ujame znotraj vagine, in ko zamenjamo položaj, se zrak izloči. Seveda pri tem ne gre za klasično izločanje vetrov kakor iz zadnje odprtine, zato ni strahu pred vonjavami, a zvok je lahko povsem pristen. Z zadrego si boste prizanesli, če si boste pred vadbo vstavili tampon in tako preprečili vdor zraka.









Zakaj imam mozoljčke po mednožju? To niso mozolji ali akne, temveč blaga vnetja zaradi grobega in nepravilnega odstranjevanja dlačic. Britvica zelo rada povzroči takšne poškodbe, zato za nekaj časa opustite to metodo in raje poskusite kaj drugega, denimo, odstranjevanje dlačic s kremo ali voskom, še najbolje pa bo, da obiščete kozmetični salon, kjer vedo, kako se tem rečem streže. Če pa je izpuščajev resnično veliko in je večji predel pordel in pekoč, je smiselno obiskati zdravnika.









Zakaj mi ena sramna ustnica – visi?! To je nekaj povsem normalnega, asimetrija je pač prisotna povsod po telesu in je največkrat nemoteča. Ob resnično izrazitih težavah lahko pomaga plastični kirurg.









Zakaj me nožnica pred mesečnim perilom tako zelo srbi? Krivi so hormoni, ki pred menstruacijo povzročijo upad estrogena. Zaradi tega se koža v vagini in nožnici stanjša in se izsuši. Če je srbečica izrazita in resnično nadležna, obiščite ginekologa, saj je v ozadju morda vnetje.