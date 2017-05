Stranski učinki orgazma

No, če vas seks prijetno uspava, težko govorimo o neželenem stranskem učinku, razen če se vam mudi v službo. Toda nekateri po spolnem odnosu doživljajo takšno utrujenost, da se komajda držijo na nogah, zato seksajo, ko je le mogoče, v večernih urah. Od kod pa sploh pride takšna utrujenost, če seveda odmislimo položaje, ki lahko naravnost izčrpajo? Kot pojasnjujejo nizozemski strokovnjaki, ki so spremljali delovanje možganov pri moških pred seksom in po njem, se med doživljanjem orgazma kri iz desne polovice možganov prelije v levo, kar naj bi povzročilo omotico. Razlog pa morda tiči tudi v endorfinih, ki delujejo podobno kot morfij, saj upočasnijo valovanje možganov in telo počasi uspavajo.

Boleča spolovila so dokaj jasna posledica, sploh če je za nami divja akcija. K sreči je ta stranski učinek kratkega veka, če pa bolečina vztraja več dni, je smiselno obiskati zdravnika, da preveri možnost vnetja ali pa celo spolno prenosljive bolezni. Mnogi po spolnem odnosu težko urinirajo, krive pa so mišice, ki se sprostijo do normalnega stanja šele po nekaj urah.









Penis in moda se neprijetno zmanjšajo, ugotavljajo moški, a s tem ni prav nič narobe. Gre za povsem normalno krčenje mišic po ejakulaciji, zato ni razloga, da bi se počutili kaj manj možato. Med orgazmom se mnogim krčijo prsti na nogah, kar je povsem običajna reakcija na vrhunec: med seksom številni nevroni spodbujajo krčenje medeničnega dna, občutja pa se lahko prenesejo tudi mnogo nižje, po nogah proti prstom. Najraje se krči mezinec.

No, mnogi pa po seksu poročajo celo o morečih halucinacijah in napadih panike! Takšne težave se sicer pojavijo zelo redko, nekoliko pogostejši pa so – kihanje in simptomi gripe ter bolečina v ušesu.