Stoodstotna življenjska energija bosanskih piramid

Na obisku so se tokrat visoki predstavniki države z dr. Osmanagićem pogovarjali o morebitnih oblikah skupnega sodelovanja na področju turizma. Arheološki park Ravne 2 je namreč izredno priljubljen med turisti in se z njihovimi obiski poleg donacij podpornikov piramid tudi financira. Prodor turizma na to območje je obenem dobrodošel vir zaslužka za domačine lokalne skupnosti Visoko, zato je občina Visoko junija letos park označila za občinsko vrednost, morda pa jim pri financiranju kmalu na pomoč priskoči tudi država.









Ideja za gradnjo novega arheološkega parka Ravne 2 se je porodila spontano ob odkritju drugega vhoda, oziroma drugega nivoja tunelov septembra 2015. Drugi nivo tunelov se nahaja 20 m nižje od prvega vhoda v tunele Ravne, ki so jih pričeli izkopavati pred desetimi leti. Material in izgradnja tunela Ravne 2 so enaki kot pri prvem, je pa dr. Osmanagić po tem novem odkritju nemudoma kupil večje zemljišče, ki se razprostira v dolini pred drugim vhodom. Delavci so takoj pričeli s čiščenjem površine. Teren je bil takrat zanemarjen, močvirnat, poraščen z visoko travo, gostim grmičevjem in visokimi drevesi. Za začetek so uredili pot do vhoda v novi tunel in vgradili odvodne cevi.









Danes meri skupna površina parka 50.000 kvadratnih metrov. Čudovito urejena okolica ponuja obiskovalcem slikovit okoliš, obdano z visokimi drevesi, ki nudijo gosto senco. Poraščen je z negovano travo. Kamnite postavitve različnih namenov, so postavljene po principu svete geometrije in v povezavi s podzemnimi tokovi energije. Celoten park daje občutek harmonične povezave s planetom. Na tem delu Evrope je park edinstven po svoji ponudbi (verjetno tudi na svetu, ker ponuja tudi obisk podzemnih tunelov Ravne in ogled piramid v okolici), zaradi posebnih podzemnih energij pa je za obiskovalca prava oaza počitka in duhovnega mira.









Soba življenjske energije v parku Ravne 2

Na vzpetini energijsko aktivnega hriba Zvonik, ki se nahaja v arheološkem parku Ravne 2, so letošnjega junija dokončali delo v novem tunelu. Odkrili so ga prostovoljci, ki so lansko leto opravljali arheološka izkopavanja v okviru delovne akcije prostovoljcev MRAV. Takrat so pričeli s čiščenjem okolice in notranjosti prostora. Vhod v tunel so utrdili z betonom. Dolžina vhodnega tunela je šest metrov. Na njegovem koncu pa se je naravno nahajal prostor v velikosti dvajset kvadratnih metrov. V njem so našli keramični megalitni kamen, ki tehta tri tone, okrog njega pa so danes razporejene klopi za sedenje obiskovalcev. V sobi se lahko istočasno zadržuje petindvajset oseb. Prostoru so dali ime Soba življenjske energije ali Orgonska soba, vanj pa napeljali tudi elektriko in ga zaščitili pred vlago.





V tem prostoru je inženir telekomunikacije Goran Marjanović iz Beograda junija letos meril prisotnost orgonske energije. Izraz orgonska energija se uporablja tudi kot življenjska energija, prana, ničta točka ali či. Či je bioenergija, življenjska sila, ki jo dobimo pri prvem vzdihu, naše telo pa zapusti ob poslednjem izdihu. Orgonska energija je torej življenjska energija s katero so prežeta vsa živa bitja. Od nje in zaradi nje živimo. V daljni preteklosti je bila čista, neomadeževana. Zato so bili ljudje bolj zdravi. skozi čas pa je postajala vedno bolj onesnažena, zato je danes bolezni na pretek. V sodobnem času tako znanstveniki iščejo vire čiste orgonske energije, ki bi dvignila kvaliteto našega zdravja in življenja.









Marjanović je meritve opravljal z ameriškim inštrumentom Experimental Life Energy Meter - Heliognosis Model LM-3. Naprava je znotraj prostora pokazala maksimalno kar stoodstotno prisotnost orgonske energije. Kazalo na merilni napravi se je pri merjenju premaknilo z veliko hitrostjo in udarilo na točko najvišje vrednosti. Meritve so pokazale tudi popolno odsotnost elektromagnetnega smoga v VLF/LF in izredno nizko prisotnost slišnih glasov iz okolice. Te življenjske energije je na primer v Visokem prisotne 65 odstotkov, v Sarajevu pa le 50, medtem ko so je vseh 100 odstotkov izmerili tudi na bosanskih piramidah in v prazgodovinskih podzemnih tunelih Ravne.









Otroško igrišče, kamnite krogle, fontana v parku Ravne 2

V parku Ravne 2 so letos dokončali dela na posameznih postavitvah. Vsak objekt spremljajo velike table, ki obiskovalcu nudijo informacijo o pomenu postavitve. Napisi so v domačem in angleškem jeziku opremljeni s fotografijami. Med drugim so dokončali dela na otroškem igrišču. Donator igrišča je dolgoletni sodelavec istoimenske, neprofitne fundacije in član mednarodnega posvetovalnega odbora iz Kuvajta. Po rodu izhaja iz družine šejkov in ima naziv princ. Sedaj so na večjem prostoru postavljene gugalnice, peskovnik, otroške hiške in pokrit paviljon za počitek.









Tik ob igrišču so zgradili fontano z manjšim jezerom, kjer se otroci radi ohladijo. Ker po parku teče več naravnih potokov z izvirsko pitno vodo, v jezerce priteka čista voda iz njih. Preko potokov so na različnih mestih postavili šestnajst lesenih mostov. Za njihovo izdelavo in postavitev, je poskrbel redni obiskovalec doline bosanskih piramid iz Nemčije, ki jih je poklonil parku.









Nekaj korakov naprej najdete pet betonskih krogel, ki so jih parku poklonili Poljaki. Narejene so iz litega betona, vsaka pa tehta 2,2 toni. Postavljene so v obliki pentagrama, ki simbolično predstavlja človeka (glava, roke, noge), obenem pa tudi fizični in duhovni svet (elemente stvarjenja – voda, zrak, zemlja, ogenj in eter). Ena kroglo so postavili v potok, kar simbolično kaže na njihovo lokacijo ob vodi in energetsko potencialnih točkah.









V istem delu parka so pod strokovnim vodstvom agronoma posadili 115 sadik sadnih dreves. Sadike je poklonil simpatizer bosanskih piramid iz Nemčije, ki že dolga leta obiskuje arheološko nahajališče v Visokem. Sledeč njegovemu nasvetu so vse avtohtonih vrst. V bližini so uredili tudi vrt z okrasnimi rastlinami v obliki energijske spirale.









Agronom iz Hrvaške, je ob njem postavil botanični vrt v obliki srca. V njem so posadili zdravilne rastline. Poleg vrta pa so Čehi postavili še manjši energetski labirint.





Energetski labirinti v parku

Obiskovalci iz Vietnama, Singapurja, Indije, Južne Koreje, Srbije, Makedonije, Hrvaške in drugod, ki so člani organizacije HUESA (Human Universal Energy and Spirituality Academy), so sami postavili labirint v bližini vrha piramide Sonca. V dolino bosanskih piramid prihajajo že pet let. V neposredni bližini tunelov Ravne imajo kupljeno večjo vilo, kjer tudi prebivajo. Na ta kraj se vračajo z namenom obnavljanja vitalne energije. Fundaciji so poklonili sredstva za gradnjo treh energetskih labirintov, večji cvetličnjak v obliki srca z okrasnimi rastlinami in dve večje ploščadi za jogo in meditacijo v parku Ravne 2.









Dr. Osmangić je s prijatelji iz Anglije in Nemčije postavil posebni energetski labirint. Da bi dosegli najvišji učinek, so pri gradnji upoštevali stari sistem gradnje labirintov iz preteklosti. Skupaj so določili lego labirinta po prisotnih kristalih, ki se nahajajo pod zemljo. Labirinti so nameščeni nad podzemnim vodnim tokom. Na najmočnejših energijskih mestih so postavili dva kristala, ki simbolizirata moški in ženski princi, po zakonih jin in jang. Na ta način se ustvarja energijsko ravnotežje. V sredini je postavljen najmočnejši kamen, ki simbolizira moški princip. Število krogov je neparno, njihova dimenzija pa se povečuje na podlagi zlatega reza (1,618), ki je del svete geometrije. Vhod v kroge je postavljen natančno po straneh neba. Na vzhodni osi v smeri sončnega vzhoda, se nahajajo štirje kamni, ki imajo moški princip.









Neposredno po postavitvi labirintov so pri desetih prisotnih obiskovalcih izmerili avro (subtilno energijsko telo, ki kot zaščitni plašč obdaja vsa živa bitja). Pred vhodom v krog so radiji njihovih aver meril od šest do deset metrov., po obisku megalitnega kroga pa so se nekajkrat povečali, celo na radije preko 40 metrov. Očitno principi svete geometrije na idealnih mestih delujejo.









V bližini labirintov so zgrajene tri trim steze, ki vodijo na hrib Zvonik. Do ploščadi za meditacijo, ki se nahaja pod Zvonikom pa vodi pot obdana z visokimi drevesi. Okoli dreves so v krogu postavili okrasne kamne in klopi za sedenje. Učenci in dijaki iz okoliških mest, kot so Visoko, Sarajevo, Tuzla, Zenica in drugod, na povabilo dr. Osmanagića že vrsto let prihajajo na šolske ekskurzije in naravoslovne dneve v dolino bosanskih piramid. Učenci OŠ Visoko so med svojim obiskom z živahnimi, trajnimi barvami krasili kamenje in navdušeni prispevali k lepšemu videzu parka.









Megalitni kozmogrami g. Markota Pogačnika

V parku najdemo tudi megalitni krog z vklesanimi kozmogrami, ki ga je lanskega julija postavil Marko Pogačnik, nosilec Unescovega priznanja umetnik za mir. To so v kamne zapisana sporočila, ki v svet pošiljajo energijo ljubezni, razvoja globalne zavesti in komunikacijo s planetom. Pri delu mu je pomagalo štirinajst udeležencev njegove šole geomantije iz Slovenije.









Pogačnik se že dolga leta ukvarja z zdravljenjem zemlje po lastni metodi, ki jo imenuje litopunktura (postavljanje megalitov na akupunkturne točke Zemlje) ter s krajinsko umetnostjo. Poznamo ga tudi po megalitih z geomantskimi podobami, ki so postavljeni v Ljubljani in drugje v Sloveniji ter po številnih krajih na svetu.









Koncerti v parku Ravne 2

Arheološki park pa vsako pomlad in poletje zazveni tudi ob zvokih glasbe. Že sedem let zapovrstjo na dan spomladanskega enakonočja in ob dnevu poletnega solsticija v Ravne 2 priromajo simpatizerji piramid iz vseh koncev sveta, v pričakovanju prihoda novih naravnih energij na Zemljo. Dogodek popestrijo koncerti žive glasbe, ki jih vodi dr. Osmanagić. Nekoč so se dogajala na vrhu piramide Sonca, lansko pomlad pa so jim zgradili velik oder, ki nadaljuje simboliko piramid. Osnovna plošča iz lesa je tako v heksagonalni obliki, vsaka stranica pa meri v dolžino šest metrov. Te so znotraj razdeljene še na šest velikih enakostraničnih trikotnikov, ki simbolizirajo piramide, naprej pa se delijo na štiri manjše enakostranične trikotnike in skupno 24 manjših piramid. Enako zgradbo imata še dve nepokrita odra, ki sta postavljena v drugem delu parka v gozdu in sta namenjena meditaciji.









Na koncertih, ki se ob prelomnih astronomskih zgodijo v parki nastopajo mednarodno uveljavljeni pevci in etno glasbeniki, ki skupaj s številnimi obiskovalci zapojejo pesmi miru, ljubezni in zahvale. Lanskega junija je tam s svojo skupino nastopil tudi slovenski akademski glasbenik Ljuben Dimkaroski in zbrane presenetil z glasbo, ki jo je izvabljal iz rekonstruirane kopije neandertalske koščene piščali jamskega medveda. Ta je bila najdena na paleolitskem najdišču Divje babe na Cerkljanskem v občini Cerkno, originalni primerek poimenovan tidldibab pa je star med 55.000 in 65.000 let in ga hrani Narodni muzej Slovenije. Dimkaroski se med drugim vztrajno zavzema za priznanje tega inštrumenta kot najstarejšega glasbila na svetu.





Dr. Semir Osmanagić bo s predavanjem Teslovi valovi na bosanski piramidi Sonca nastopil tudi v Sloveniji. Spregovoril bo o energetskih pojavih bosanskih piramid in njihovem učinku na medplanetarno sporazumevanje, zdravje ter duhovnost. Dogodek bo v sredo, 4. oktobra 2017, od 18. do 21.00 ure, v SMELT-u, na Dunajski cesti 160 v Ljubljani. Vstopnina 12€. Nakup vstopnic: Eventim in pri pooblaščenih prodajalcih ter uro pred predavanjem. Vljudno vabljeni!





* Avtorica prispevka je Irena Jarc, prof. ped., dolgoletna sodelavka Dr. Semirja Osmanagića in organizatorka njegovih predavanj v Sloveniji, ter vodja duhovno, zdravilnih potovanje in vodenih ogledov doline bosanskih piramid v Visokem. Več na www.mandala.si