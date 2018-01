Stephen Soderbergh

Leta 1963 se je v New Yorku rodil režiser, producent in scenarist Stephen Soderbergh. Za filmsko ustvarjanje se je začel zanimati že v srednji šoli, ko je snemal kratke filme s sposojeno opremo, in ko je bil star 18, se je že opravil v Hollywood poskusit srečo. Sodeloval je pri številnih manjših filmskih projektih, veliki preboj pa mu je uspel leta 1989 z neodvisnim filmom Seks, laži in videotrakovi, za katerega je kot najmlajši ustvarjalec prejel zlato palmo na festivalu v Cannesu. Številni naslednji projekti so v kinematografih razočarali, vse do komične akcije Daleč od oči, s katerim se je začelo tudi Soderberghovo plodovito sodelovanje z Georgeem Clooneyjem. V zadnjih dvajsetih letih je Soderbergh nanizal številne uspehe, kot so Erin Brockovich, Oceanova trilogija, Syriana, Dobri Nemec, Che, Čudežni Mike, Stranski učinki, Moje življenje z Liberacejem, letos prihaja v kinematografe tudi Oceanovih 8, s povsem žensko roparsko zasedbo.