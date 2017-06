Ste že slišali Gigi in Bello govoriti?

Gigi in Bella sta letnik 1995 in 1996, v šovbiznis pa je vstopila že njuna mama Yolanda Hadid. Sestri sta uspešni supermanekenki, danes sta v Los Angelesu, jutri na rdeči preprogi v Cannesu. Družita se z ostalimi dvajset-in-nekaj let starimi zvezdniki, med katerimi sta se seveda tudi sestri Kendall in Kylie Jenner, na družabnih omrežjih pa jima sledijo milijoni ljudi. In morda tudi zaradi družabnih omrežjih nikoli ne slišimo njihovega glasu. Pred desetletji so morale zvezdnice za stik s svojimi oboževalci stopiti pred kamero in mikrofon, danes to ni več potrebno. Morda se lahko enkrat na leto oglasiš v šovu komičarke Ellen, sicer pa imaš instagram in to je vse, kar potrebuješ.







Podobno velja za modne blogerke, tuje in slovenske. Njihovo življenje je verjetno prek instagrama videti čudovito, zastonj dobivajo stvari, jih fotografirajo na beli podlagi poleg šopka tulipanov, potem pa se še sprehodijo po mestu in objavijo nekaj fotografij sebe. Ste kdaj slišali njihov glas? Imajo sploh kaj za povedati, razen to, da je zastonj krema, ki so jo dobile, naravnost fantastična?



In to so vzornice mladih deklet, njihovo življenje je tisto, ki si ga želijo, čeprav tudi v današnjem zvezdniškem svetu najdemo izjeme. Igralka Jennifer Lawrence (letnik 1990) na rdeči preprogi in v oddajah ne skopari z besedami in na skoraj vsako vprašanje odgovori nadvse duhovito, podobno ravna tudi njena kolegica Emma Watson (tudi letnik 1990), ki za razliko od Jennifer ni toliko znana po nabritih šalah kot po izražanju mnenja o dogajanju v svetu.





Foto: Reuters



Ni pa zastonj šminka vse, kar pride v paketu s tišino, morda lahko dobiš tudi »življenje princese.« Ste že slišali glas Kate Middleton, žene britanskega princa Williama? Tudi Melania Trump je spregovorila le, ko je bilo nujno potrebno. Zdi se torej, da bodo nove generacije deklet vse možnosti, ki jih imajo in ki pred desetletji ženskam niso bile samoumevne, zamenjale za lepo fotografijo z inspiracijskim citatom in nekaj heštegi. A res je škoda, če bo tako.