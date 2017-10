Ste rojeni vodja?

Ali spadate med karizmatične osebnosti? Menite, da bi bili lahko vodja? Preverite, ali imate zahtevane sposobnosti – na vodilni položaj se morda ni tako težko povzpeti, a izjemno težko se je tam obdržati, če nimate želenih predispozicij. Katere so te?

Brez zadržkov govorite o svojih občutjih. Ne potrebujete veliko časa, da se sprostite in odprto spregovorite o svojih čustvih in zaupate osebne stvari ljudem, ki ste jih komaj spoznali. Nikoli ne prikrivate svojih slabosti in ne sramujete se svojih napak, ker vas mnenje drugih pravzaprav ne prizadene.









Zelo ste skrbni. Pri vas ni polovičarstva, ko se nečesa lotite, vložite veliko truda – projekta se raje ne lotite, kakor da bi ga opravili površno.

Ste neusmiljeni bojevnik. Če se z nekom sprete, uporabite vsa sredstva, da zmagate. Vedno hočete zadevi priti do dna, nikoli ne obupate na polovici pot. Da dokažete svoj prav, je vaš edini cilj!









Vaše besede so prepričljive. O vsem vedno govorite goreče, vaše besede imajo težo, ki je nihče ne more zanikati. Ste odličen govornik in izžarevate samozavest.

Ste iskreni in pošteni. Ste neposredni in odkriti, nikoli ne zapravljate časa z neumnostmi. Kar izrečete, tudi iskreno mislite. Včasih lahko zaradi neposrednosti koga prizadenete, a to nikoli ni vaš namen!









Uživati v globokih in smiselnih pogovorih. Klepetanje je za vas zapravljanje časa, pogovarjate se le o resnih in inteligentnih tematikah. Niso vam tuji umetnost, filozofija, psihologija, politika in aktualno dogajanje.