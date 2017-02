Sproščeno v menstrualnih dneh

Tem težavam se lahko elegantno izognemo z uporabo menstrualne skodelice: na trgu je že okrog 80 let, a mnoge od nje odvračajo predsodki. Pet prijateljic iz Slovenije je zato pozorno in z mislijo na svoje sonarodnjakinje zasnovalo skodelico, ki jim bo pomagala vliti zaupanje vanjo ter jim ob menstruaciji omogočila brezskrbno higieno.

Mateja, Polona, Maja, Erika in Lucija so bile dolgoletne uporabnice menstrualnih skodelic, ki smo jih uvažali iz Finske. Ko so si ob pogovorih delile izkušnje, so ugotovile, da imajo nanje kar nekaj pripomb. Iz njih so nastali predlogi, iz predlogov pa ideje, ki so se realizirale v izboljšanem in dodelanem izdelku, imenovanem Lalicup. Ime je izpeljanka otroške izgovarjave pomanjševalnice imena Klara (Klari – Lali; clara je lat. čista) ter kitajskega Li (»dinamično zaporedje vzorcev v naravi«), ki povzemata njegovi glavni značilnosti – čistost in naravnost, higieno in obnovljivost, prijaznost do narave.

Preprosta in varna uporaba

Skodelico vstavimo tako, da jo zložimo ter vstavimo v nožnico, in sicer manj globoko kot tampon. Tam se razpre kot cvet. Zlahka jo primemo in preverimo, če se je pravilno razprla. Nosimo jo lahko največ zaporednih 12 ur, načeloma pa jo praznimo dvakrat do trikrat na dan. Pecelj omogoči, da jo odstranimo nadzorovano in brez zapletov. Njena zunanjost ostane čista ves čas. Očistimo jo tako, da jo speremo pod vodo. V javnih straniščih lahko uporabimo ustekleničeno vodo ali čistilni robček.

Zdravje, mehkost in udobje

Ker se Lalicup zasidra na svoje mesto, si lahko med menstruacijo privoščimo vse vrste aktivnosti. Ob tem je ne čutimo, saj ne moti naravega gibanja telesa, ves čas pa varno zbira kri. Tekoči medicinski silikon na osnovi platine, iz katerega je izdelana, je namreč ne vpija, poleg tega pa preprečuje nabiranje bacilov ter ne draži in ne suši nožnične sluznice. Zato je primerna prav za vse ženske v rodni dobi, tudi tiste, ki imajo težave z vnetji, alergijami in glivičnimi obolenji.

Dolga obstojnost

Ob rednem vzdrževanju lahko eno menstrualno skodelico uporabljamo tudi več let. S tem prihranimo denar, ki bi ga sicer porabile za reden nakup higienskih pripomočkov, in kar je še pomembneje – s pridelavo manj odpadkov prizanesemo tudi naravi.