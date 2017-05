Spolno nadlegovanje na podzemni železnici

Številne ženske v velikih metropolah so dobro seznanjene z neprimernimi dotiki, ki se zgodijo v gneči na podzemni železnici in drugod. Mimobežno se nasloni nate, kot po naključju, dovolj blizu, da začutiš njegovo telo in ud, čeprav je dotični moški zadnje bitje, ki bi se mu pustila dotakniti. Življenje ženske je pač serija mimobežnih pogledov, dotikov in komentarjev, ki jih sproži že s tem, da obstaja. Hote ali nehote je tarča pozornosti, ki velikokrat prekorači meje nedotakljivosti telesa in pravice do miru.





UN Women, sekcija Združenih narodov, namenjena ženskim problematikam, se je težave lotila drugače. V glavnem mestu Mehike, Mexicu, so se opozarjanja na težave lotili na zanimiv način, ki je pritegnil veliko pozornosti. Posamezne sedeže so zamenjali s plastičnimi odlitki moških teles, ki so nadomestili sedeže. Na teh umetnih moških telesih je bil jasno izpostavljen moški spolni ud, ki je sedečega podrezal ravno tam, kjer situacija doseže vrhunec neprijetnosti. Reliefni sedež je spremljal napis: »Verjamemo, da je sila neprijetno potovati takole. Vsekakor občutek ni primerljiv s tem, kar ženske dnevno doživljajo na vožnjah.«









Akcijo osveščanja so tudi posneli, posnetek Experimento Asiento si je v dveh mesecih ogledalo več kot 800.000 ljudi. Izvedli so še eno akcijo, Experimento Pantallas, kjer so s kamerami snemali moške zadnjice, ki so se pojavile na zaslonih po podzemnih vlakih. Moški so se na posnetke odzvali z gnusom in nelagodjem, kar je bil tudi namen akcije. Z namenom so ciljali na moške, saj, kot je povedala Yeliz Osman, programska koordinatorka za UN Women: »smo želeli nekaj drugačnega. Želeli smo se osredotočiti na moške, večina tovrstnih programov nagovarja ženske, čeprav v resnici niso same problem, problem so moški, ki jih nadlegujejo.« Akcijo je spremljal udaren poziv: »Tako se počuti tvoja mati, vsakodnevna tarča pogleda!« Koncept akcije osveščanja služi ideji, da moški začutijo empatijo do situacij, v katerih se pogosto znajdejo ženske in tako vsaj malo razumejo, zakaj so tovrstna dejanja nesprejemljiva.









Povod za kampanije je nacionalna raziskava, ki jo je v letu 2016 opravil mehiški inštitut za ženske študije. Ugotovili so, da se kar devet žensk od desetih na javnih prevoznih sredstvih počuti ogroženo, Mexico se uvršča na drugo mesto najbolj nevarnih javnih transportnih povezav na svetu. A tudi to se počasi počasi spreminja, sedaj je možno vložiti prijavo za verbalno spolno nadlegovanje, ki obtoženega stane globe ali noči v zaporu, lani pa so na podzemni železnici delili piščalke proti posilstvu. Seveda ti koraki niso rešitev, vprašanje je tudi, ali se institucije na prijave sploh odzivajo, znano je namreč, da žensk s prijavami o spolnem nasilju v mnogih državah, tudi po Evropi, ne jemljejo resno.