Spolna moč: kako ste ji lahko v pomoč?

Spolnost pomembno vpliva tako na psihično počutje kot na zdravje, a čeprav živimo v sodobni in razviti družbi, se iskrenemu pogovoru o seksu še vedno raje izogibamo, predvsem pa težavam, ki ga morda spremljajo. Ženske nerade iščejo razloge za upad libida, moški pa zaradi sramu in strahu pred obsojanjem družbe najraje zamolčijo izgubo spolne sle.

Toda ta lahko doleti vsakogar, ne glede na starost, izobrazbo in socialni status: težave lahko povzroči stres tako zaradi revščine kot preobilice dela, seveda pa sta pogosta krivca tudi nekakovostna in neredna prehrana ter pomanjkanje telesne dejavnosti, morda pa gre vzrok za impotenco iskati v resnem zdravstvenem problemu. Ne glede na razlog je ključnega pomena pogovor tako s partnerko kot s strokovnjakom, kajti le z zaupanjem je mogoče poiskati rešitev!









In če obvelja prepričanje, da preglavice nimajo resnega izvora in so samo prehodne ter občasne, velja preizkusiti nasvete Discoveryjevih strokovnjakov, ki se lahko izkažejo celo za ugodno popestritev dogajanja pred skokom med rjuhe! Afrodiziaki so opevani kot čudežni spolni spodbujevalniki, čeprav nihče ne more zagotoviti njihovega delovanja. Kljub temu je lahko njihovo preizkušanje zabavno in zanimivo: nekateri jamčijo za šparglje, drugi za ananas, tretji za čokolado, četrti za ostrige pa še kaj bi se lahko našlo, vsekakor pa je vredno raziskati! Nekateri prisegajo na johimbin, alkaloid, ki se ga je prijel vzdevek naravna viagra in ki deluje stimulativno ter pomaga pri izgorevanju maščob, zato se nad njim navdušujejo predvsem bodibilderji; na voljo je v različnih prehranskih dopolnilih, ponekod pa je vključen tudi v zdravljenje impotence. Ginko biloba, še eno priljubljeno zelišče, naj bi pospeševala pretok krvi v možgane in spolne organe ter spodbujala slo in krepila orgazem.









Če pred pomembnim večerom čutite napetost ali pa se bojite, da bo vaše mednožno premoženje zatajilo, si prej privoščite masažo: ta vas bo prijetno sprostila in zapeljala v prijetno razpoloženje, vsekakor pa je lahko tudi odlična predigra, zato jo predlagajte tudi partnerici! Kajenje je sovražnik spolne moči: torej, če se vam težave z nastopom v postelji ponavljajo, poskusite opustiti to škodljivo razvado, saj je znano, da ovira krvni pretok v intimne predele in ovira slo. Zmerna in redna vadba bo ne le pomagala pretoku krvi, temveč bo tudi dvignila samozavest, ta pa dokazano krepi libido! Do samozavesti si lahko pomagate tudi z izgubo teže, odprava odvečnih kilogramov pa seveda pomaga preprečevati tudi nekatera obolenja, ki bi vam lahko pokvarila užitke med rjuhami. Ne pozabite na uravnoteženo prehrano z veliko sadja in zelenjave, bogatih z antioksidanti, ki so temelj dobrega zdravja in počutja.

In, seveda, razvajajte se, kadar koli je to mogoče! Dobra volja in samozavest namreč utirata pot do dobrega odnosa z drugimi, zato nikoli ne zanemarjajte svojih želja in ciljev.