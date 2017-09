Spletna pornografija kriva za impotenco?

Podatki, s katerimi razpolaga revije Rolling Stone, so za zdaj dokaj skopi, kajti, kot navajajo, gre za novodobni fenomen, ki ga je najverjetneje sprožila velika dostopnost opolzkih vsebin na spletu, številni moški pa o težavah pri spolnosti še vedno ne želijo govoriti.

A vendarle so pri uredništvu ikonične revije privabili k sodelovanju številne anonimneže, ki so priznali, da jim je bila spletna pornografija po vrnitvi iz službe ali šole edina prava sprostitev, in to še povsem na dosegu roke oziroma klika. Vse dokler niso spoznali, da jih takšno izživljanje pred računalniškim zaslonom onemogoča pri pristni spolnosti, s partnerko, med rjuhami. Poznejši zdravniški pregledi niso pokazali nobenih bolezenskih znakov, raven testosterona je bila pri vseh ustrezna, tudi siceršnje duševno počutje. Vsi so delali v urejenih razmerah in nikoli dotlej niso imeli težav s spolnostjo.

Še nikoli erekcija ob dekletu, zgolj ob zaslonu

Poskusili so z viagro, a niti čudežna modra tabletka ni pomagala. Rešitev pa so mnogi našli na spletni strani pomenljivega imena – Reboot Nation, kjer naj bi si, tako je, reprogramirali možgane. S podporo in izobrazbo, kajti le tako se boste lahko otresli potrebe po pornografiji, po umetnih spolnih dražljajih, povedo pobudniki strani, ki si želijo pomagati vsem, ki so si zapravili zdravo razmerje in spolno življenje zaradi nerealnih vsebin na spletu.









Reboot Nation je le ena od spletnih strani, ki pomaga zdraviti od odvisnosti od spletne pornografije. Vsak mesec jo obišče več tisoč uporabnikov, po večini pa gre za mlade moške, starih od 20 do 30 let. Nadvse skrb zbujajoči pa so podatki, da pomoč potrebujejo tudi dečki, najstniki, stari trinajst in štirinajst, ki jim še nikoli ni uspelo doživeti erekcije ob dekletu, temveč zgolj ob buljenju v zaslon.

Pornografija nikakor ni nov pojav, a dejstvo je, da včasih ni bila tako dostopna, sploh pa ne tako mladim: opolzke vsebine so ponujali filmi, ki so si jih lahko sposodili polnoletni, neposrednim seksualnim prizorom so tudi nekateri časopisi namenili stran ali dve, seksu so bile posvečene tudi nekatere revije - toda le najpogumnejši so se izpostavili pred prodajalcem in se brezsramno in možato opremili z dragoceno vsebino. Takšne poplave vsebin, kakršno beležimo v novem tisočletju, preprosto ni mogoče več obvladovati, prav tako je nemogoče nadzorovati starost obiskovalcev, zato posledice ne presenečajo niti najmanj.

Kakor odvisnost od substance

Pornografija spodbuja izločanje dopamina, živčnega prenašalca, ki je zaslužen za občutja sreče in zadovoljstva. Ko se spodbuda ustavi, telo zahteva še in še več sprožilcev dobrih občutkov, kmalu se razvije odvisnost, ki je po delovanju enaka zasvojenosti s substanco. Moški tako posledično hrepenijo po še več pornografskih vsebinah, da dosežejo enak učinek, običajno so prizori, ki jih navdušujejo, čedalje bolj skrajni.









Kot pravijo strokovnjaki, je rešitev samo ena: popolna abstinenca od pornografije. Kdor vztraja in se pri tem morda še intelektualno izpopolnjuje o zdravih partnerskih odnosih, bo že po nekaj mesecih normalno spolno aktiven. Spletna pornografija je zadnja leta v središču raziskav, povezanih z erektilno disfunkcijo, in čeprav ni še nobena ponudila neposredne povezave z impotenco, podatki kažejo, da za težavami toži vse več moških, mlajših od 40 let, kar pomeni velik preobrat – impotenca je običajno pestila moške v petem desetletju in še starejše, spletna pornografija se tako zanesljivo uvršča med največje dejavnike tveganja nove dobe.

Kakor koli že, ne glede na vzrok za težave uradna medicina poziva vse, ki se morebiti spopadajo z impotenco, naj se po pomoč obrnejo na strokovnjaka – spletne strani, ki ponujajo rešitev (in zasebnost), namreč lahko s svojimi predlogi tudi zavajajo in tako povzročijo še več škode, poudarjajo zdravniki.