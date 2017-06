Spite goli?

Mnogi dandanes trpijo zaradi pomanjkanja kakovostnega spanca, neusmiljeni delovni ritem občutno posega tudi v naš počitek in nam jemlje dragocene urice. Težko se je držati vseh spalnih zapovedi, ko pa komajda prilezemo med rjuhe ob kolikor toliko sprejemljivi uri! Pa vendarle, obnovimo znanje: za zdrav spanec naredimo veliko, če ne jemo najmanj dve uri pred počitkom, tako tudi ne telovadimo v večernih urah, če svoj spalni prostor temeljito prezračimo, preverimo ustrezno temperaturo in zračnost – in se oblečemo v udobno pižamo.

Kakšna pa je za vas udobna pižama? V naslednjih vrsticah ponujamo različne možnosti za prijeten, krepčilen, pa tudi seksi počitek, če tako želite. Kakšne so torej možnosti? Poglejte si naš izbor!





Svilena pižama





Večna klasika, ki uglajenost in udobje vsakokrat zlije v eno. Svila odlično uravnava temperaturo – greje, ko nam je hladno, in prijetno hladi, ko je vroče. Seveda, za najboljši učinek in prijeten občutek med spanjem izbiramo le pristno svilo, ki je draga in zahteva tudi posebno vzdrževanje. Kot zagovarjajo najbolj goreči privrženci, s svilo enostavno zdrsnete v sladke sanje, če pa vas drseč občutek moti, raje izberite bombaž oziroma topel in domačen flanel, ki se izkaže predvsem v zimskih mesecih.





Svilena pižama Zara Home





Svilena ali satenasta kombineža





Podobno, a veliko bolj seksi izkušnjo ponuja kombineža, ki jo lahko z malce izvirnosti nosimo tudi kot zapeljivo obleko. Satenaste kombineže so seveda cenovno veliko dostopnejše, svilene pa vsekakor ponujajo popolno izkušnjo elegance in seksapila tudi med spanjem. Prijeten kompromis bo kombineža iz naravnih materialov, recimo bombaža, viskoze ali lanu, v katerih koža diha, so pa nekoliko bolj ugodni kot svila.





Kombineža ASOS





Kratka majica





Bombažna, kakopak, lahko je tudi potiskana z logotipi, saj smo jo po vsej verjetnosti prejeli kot reklamno gradivo in pač ni primerna za javnost. A nič ne de, nekateri se v večernih urah najbolje počutijo v tako preprostih oblačilih, saj jim kroj ni niti najmanj pomemben. Kratka majica, če je le iz kakovostnega bombaža, da se ne bomo v njej sredi noči začeli počasi kuhati in se potem prebudili povsem prepoteni, je torej odlična izbira za tiste, ki prisegajo na udobno in skromno, če pa je majica Njegova, se ponaša še z dodatnimi, seksi podtoni …





Bombažna majica Calvin Klein





Spodnje perilo

Simpatični topi in hlačke so mnogim ženskam ravno prava izbira za posteljo, saj se spodnje perilo ravno prav prilega telesu, obenem pa ne utesnjuje – seveda je izbira zdravih materialov tu še kako pomembna. Strokovnjaki so glede takšne izbire sicer v dvomih: ženskam, ki imajo pogosto glivična ali pa bakterijska vaginalna vnetja, toplo priporočajo spanje brez spodnjic oziroma naj raje izberejo boksarke. Pri moških v splošnem ni strahov, da bi jim spodnjice med spanjem utesnjevale mednožno premoženje, vseeno pa se mnogi, zaradi občutka svobode, raje odločajo za boksarke.









Klasična pižama





Se vam ne ljubi ukvarjati s kombinacijami? Potem je klasična pižama, ki jo ponavadi kupimo v paketu vaša prva izbira. Krojev in modelov je nešteto, izbirate lahko med dolgimi in kratkimi hlačami, ali se ravnate po zadnji modi in oblečete široke, ki se končajo nad gležnji. Tudi zgornji deli tovrstnih pižam so domiselni. Od lahkotnih topov na naramnice, do majic z dolgimi rokavi za hladnejše dni in srajc. Te zadnje so s svojim subtilnim zapenjanjem predstavnikom nasprotnega spola po pričevanjih še posebno seksi. Kaj pa materiali? Mi priporočamo naravne. Elastični ali neraztegljivi pa so stvar osebnega udobja.





Bombažna pižama Lazy Days





Lanena spalna srajca





V prihajajočih tednih bo lan, mehka, a trpežna tkanina, nedvomno številka ena, saj prijetno hladi, kroj srajce pa obenem omogoča dovolj zračnosti za prijetno poletno spanje. Če si boste povrhu privoščili še lanene rjuhe, boste vroče poletne noči prespali mnogo udobneje. Kdor ima posluh za svoje telo in se mu pri temperaturah prilagaja tudi s tkaninami, bo poleti nosil lan, pozimi pa volno, pravijo poznavalci.





Lanena obleka Just Female





Gola koža

Mnogi prisegajo zgolj na razkošje svoje kože, saj jim le ta zagotavlja optimalno termoregulacijo, udobje in svobodo med rjuhami. Za vsem tem se skriva tudi strokovna utemeljitev: če nam je ponoči prevroče, naše telo ne proizvede dovolj melatonina in rastnega hormona, ki sta ključna za celično obnovo in zaviranje procesa staranja. Mnogi še pravijo, da jih lastna golota zaziba v še globlji in daljši spanec, tako da se kar nekaj prednosti ponuja vsem, ki so pripravljeni odpisati vse zgoraj naštete možnosti spalne mode.









Chanel št. 5

Če ste natančni (in neskončno zapeljivi) kot ikonična Marilyn Monroe, ki je prav tako prisegala na goloto med spanjem, lahko še zaupate, s čim se odišavite, preden ležete v počitku. »Samo kapljico chanela št. 5,« je pred desetletji drzno, a iskreno odgovorila zvezdnica na vprašanje, kaj nosi v postelji, njen nasvet pa je nedvomno padel na plodna tla. Omamno dišeča kapljica priljubljene vonjave vas bo zazibala v še slajši spanec in sanje, no, morda pa bo prej zanetila še malce večerne strasti v postelji …









Če se pa vendarle odločite za oblačila, bodite pozorni, kot rečeno, predvsem na izbiro tkanine in udobnega kroja, ne zanemarite pa niti gumbov, trakce, elastik in drugih dodatkov, ki lahko pripomorejo h kakovostnemu spancu, lahko pa ga tudi povsem zagrenijo, če se izkažejo za moteče. In še, ne pozabite na noge! Tiste, ki jih rade tja zebe, naj ne omahujejo pred nogavicami, a ker toplota izvira iz nog in vpliva na temperaturo celega telesa, raje izberite tanjše.