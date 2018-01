Spita ločeno? Odlična zamisel!

Spanje bi vsakomur moralo pomeniti težko pričakovani blaženi počitek po napornem dnevu, čas, ko se skrijemo pred svetom, pari pa takrat uživajo še v eni prednosti: partnerja se privijeta drug k drugemu, se združita v intimi in skupaj potopita v sanje. No, tako bi vsaj moralo biti, po popolnem scenariju, seveda, a vse več raziskav kaže, da skupno spanje pri številnih sproži le še večje nelagodje zaradi neusklajenih telesnih gibov ali pa zamer, ki bi jih morali do večernih ur že pozabiti, če ne že razrešiti, a žal številna nesoglasja izbruhnejo tik pred potrebno sprostitvijo.









Kot ocenjujejo psihologi, je namreč zelo malo realnih možnosti, da se bosta v isti postelji znašla človeka z identičnimi spalnimi navadami. Eni radi ležejo k počitku zgodaj, drugi so nočne ptice, nekaterim ustreza odprto okno, drugi se raje zaprejo zaradi mraza, nekateri potrebujejo luč, drugi bedijo, če ni trde teme, da o smrčanju in drugih morebitnih preglavicah sploh ne govorimo. Predvsem na Otoku se zato uveljavlja trend spanja v ločenih spalnicah, a ne le zaradi odpravljanja morebitne slabe volje med partnerjema in preprečevanja nepotrebnih prepirov, mnogi zatrjujejo, da jim je ta poteza celo rešuje zakonsko ali partnersko zvezo in izboljšala spolno življenje!









Seks je tako po njihovih izkušnjah mnogo vznemirljivejši, kajti ni zapisan zgolj istemu prostoru, po ljubljenju pa se partnerja odpravita vsak v svojo sobo in svojo posteljo, kjer si s krepčilnim spancem nabereta novih moči za naslednji dan. Ker sta spočita in dobro razpoložena, je mnogo manj možnosti za nesmiselna nesoglasja, in ker sta noč preživela ločeno, se mnogo bolj veselita vnovičnega telesnega stika! In kar je najpoglavitneje, pojasnjujejo zakonski terapevti, tako je problemom vstop v spalnico onemogočen, kajti, kot kažejo raziskave, številni zakonci si šele tik pred spanjem vzamejo čas za pogovor o minulem dnevu in celo reševanje težav, kar lahko privede še do novih sporov in o mirni noči ter kakovostnem spancu lahko le še sanjarita.









Toda ni nujno, da je ločeno spanje vedno rešitev za težave, nasprotuje drugi pol psihologov, ki meni, da je lahko takšna odločitev, če res ni nujno potrebna, celo usodna za skupno življenje. Namreč, sodobni pari so izjemno zaposleni in večino dneva preživijo ločeno, zato je spanje pri številnih pravzaprav edini čas, ko se lahko partnerja telesno in umsko zbližata ter vsaj delno nadoknadita zamujeno. Seks, ki je v dolgoletnih razmerjih pogosto žrtev rutine, pa je mogoče začiniti tudi drugače, če si tega le oba enako goreče želita!