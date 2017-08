Sončev mrk bodo opazovali milijoni

Dve uri bo mogoče opazovati, kako se bo Luna za dve uri postavila med Sonce in Zemljo ter ohladila ozračje, zaradi sodobne tehnologije pa je povsem varno napovedati, da bo to najbolj dokumentiran in občudovan Sončev mrk v zgodovini človeštva,naklonjeno pa je tudi vreme, ki bo poskrbelo za jasnino. Nasini strokovnjaki bodo pojav opazovali iz letala.









Napeto dogajanje se bo začelo ob 19.16 minut po srednjeevropskem času v Lincoln Cityju v zvezni državi Oregon. Senca bo prepotovala kar 4200 kilometrov, čez 14 zveznih držav, v pasu, širokem okoli 100 kilometrov. Spektakla bo konec ob 20.47 blizu Charlestona v Južni Karolini. Delni mrk bo viden v vseh ZDA, sicer pa si bo najbolj lahko napaslo oči okoli 12 milijonov Američanov.









Ti so že pridno pokupili vsa zaščitna očala s solarnimi filtri za opazovanje mrka, in čeprav si trgovci in turistični delavci manejo roke, pa gospodarstvenikov spektakel niti najmanj ne veseli – zaradi napetega dogajanja na nebu bodo namreč številni odložili delo in tako povzročili za 700 milijonov dolarjev izgube. Pričakovane so tudi motnje v prometu, in ker mnogi pričakujejo tudi konec sveta, so za nocoj napovedane številne zabave in poulične veselice, marsikje bodo predvajali neposredne prenose dogajanja, za kar je poskrbela Nasa.









Redek pojav, ko Luna za kratek čas povsem zakrije Sonce, hkrati pa je v fazi mlaja in umeščena v ravnino Zemljine orbite, bo mogoče opazovati tudi v Evropi, denimo na Islandiji,jugu Norveške, večjem delu Danske, celotni Veliki Britaniji, osrednjem in zahodnem delu Francije, državah Beneluksa in v večjem delu Španije ter Portugalske, kjer bo Luna prekrila petino Sonca, zato bodo pogledi v nebo tam tudi najzanimivejši.









Popoln Sončev mrk bo v Sloveniji viden šele leta 2081, še napovedujejo strokovnjaki, šibkejši mrki pa nas bodo navdušili v letih 2021, 2022 in 2025 ter 2026. Tri četrtine Sonca bo prekritega z luno 2030, podobno smo že doživeli marca 2015.