Sočna pot do nepremagljivosti

Granatno jabolko je bilo čaščeno že v davnih časih. Ljudje so resnično verjeli v njegove nadnaravne lastnosti. Stari Babilonci so semena žvečili tik pred bojem, globoko verujoč, da bodo postali nepremagljivi. Poganske zdravilke, ki so jih krščanski veljaki pozneje pogosto označili za čarovnice, so številne rane pozdravile prav s polaganjem drevesnih listov granatnega jabolka. V pozitivni luči ga omenja tudi Biblija – v družbi grozdja in fig.

V olju semen granatnega jabolka so tudi pomembne maščobe in vitamin E, ki pospešujejo obnovo povrhnjice, svetlijo pigmentne madeže in upočasnjujejo staranje kože.

Dragulj, ki povečuje plodnost

Pod na prvi pogled precej neugledno lupino se skriva množica sijočih draguljev: številna majhna zrna s sočnim, rubinasto živo rdečim mesom. Morda je tudi njihov privlačni videz prispeval k verovanju starih Grkov, da granatno jabolko povečuje plodnost in krepi moško spolno moč. Očitno so že vedeli, saj je prav to potrdila tudi sodobna, le nekaj let stara raziskava.









Zakladnica vitaminov

Zrna granatnega jabolka vsebujejo ogromno zalogo vitaminov C in B, pomembnih rudnin in antioksidantov, ki preprečujejo ne le bolj ali manj nedolžne prehlade in viroze, temveč tudi hujše bolezni človeštva, kot so rak in kronična srčno-žilna obolenja. Granatno jabolko namreč vsebuje snovi, ki zmanjšujejo okvare na DNK. Količina antioksidantov v njem kar desetkrat presega tisto v rdečem vinu ali zelenem čaju.

Najboljše obdobje za uživanje granatnega jabolka je od septembra pa vse do konca januarja.

Kilogrami dol, mladost gor

Znanstveniki so dokazali, da je ta vsestranski sadež s simbolno popolnim izrastkom v obliki krone nadvse učinkovit tudi v bitki proti odvečnim kilogramom. Testne osebe so en mesec vsak dan popile po pol litra soka iz granatnih jabolk in na koncu so pri vseh izmerili ožji pas pa tudi na splošno manjšo zalogo maščob. Ne nazadnje skrbijo tudi za lep videz kože. V olju semen so pomembne maščobe in vitamin E, ki pospešujejo obnovo povrhnjice, svetlijo pigmentne madeže in upočasnjujejo staranje kože.









Adijo, telesni zajedavci!

Kako sploh jesti granatno jabolko? Užiten je le rdeči sladko-trpki del zrn sadeža. Najbolje, da ga preprosto zaužijemo kot malico. Semena lahko tudi stisnemo in sok, po želji razredčen z vodo, čim prej popijemo, saj se kmalu obarva temneje in izgubi večino moči. Odlično učinkuje proti povišani telesni temperaturi, med drugim odganja črevesne zajedavce in drisko. Okusen in blagodejen je tudi sirup iz mešanice soka in medu. Lahko ga prilijemo h kakšnemu drugemu rdečemu čaju ali uporabimo kot polivko v sadni solati. Nekateri dodajajo sok v marinade za perutnino. Ne le za popestritev okusa, temveč tudi zaradi posebne obarvanosti.

Izbirajmo med težjimi sadeži s svetlečo se gladko lupino v rdeče-rjavih odtenkih brez razpok.

Razrez kot duhovno urjenje

Semena granatnega jabolka zlahka spustijo tekočino, zato je treba z njimi delati previdno. Glejmo na to kot na zabavno utrjevanje svoje strpnosti in spoštovanja do ranljivosti narave in vseh nas. Kuhinjsko površino zaščitimo s papirnato brisačo, prav tako oblačila, sicer bodo kapljice soka prej ali slej pristale tam, kjer si najmanj želimo. Najbolje, da sadež režemo v globokem krožniku, da bomo prestregli ves dragoceni sok. Najprej z ostrim nožem odstranimo kronico in spodnji del, podobno kot pri ananasu. Potem po dolgem rahlo zarežemo v lupino, tako da dobimo četrtine, kot bi lupili pomarančo. Nato sadež nežno olupimo oziroma izluščimo vsa rdeča semena, tako da odstranimo tudi vso belo, grenko-trpko kožico. Nekateri to počno v posodi, polni vode, vendar s tem izgubljajo veliko dragocenih vitaminov. Nekaj namigov najdete tudi v spodnjem videu.













Kakšno je najboljše?

Najboljše obdobje za uživanje samosvojega sadeža z vedno zelenega drevesa, ki najbolje uspeva na Primorskem, je prav zdaj oziroma od septembra pa vse do konca januarja. Izbirajmo med težjimi sadeži s svetlečo se gladko lupino v rdeče-rjavih odtenkih brez razpok.