So bile tarča napada na Finskem ženske?

»Na tej točki preliminarne preiskave menimo, da njegova dejanja kažejo na to, da je hotel škodovati ženskam,« je za nemško tiskovno agencijo dpa dejala Crista Granroth iz finskega nacionalnega preiskovalnega urada.









Na Finskem so sicer prvi teroristični napad v državi danes obeležili z minuto molka po vsej državi. Na trgu v Turkuju, kjer je prišlo do napada, pa se je zbralo več sto ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Med udeleženci spominskega shoda so bili številni medicinski reševalci, tudi Britanec Hassan Zubier, ki se je v času napada slučajno znašel na kraju dogodka. V napadu je bil tudi sam ranjen, a je priskočil na pomoč ženski, ki je kasneje sicer umrla. Danes je na kraj dogodka prišel neposredno iz bolnišnice in v invalidskem vozičku.









Spominske slovesnosti na trgu Puutori v Turkuju se je udeležil tudi tamkajšnji nadškof Kari Makinen, sicer vodja finske luteranske cerkve. Zvonovi katedrale v Turkuju pa so zvonili 15 minut, preden so povsem utihnili, da so se ljudje lahko žrtvam poklonili z minuto molka. Podobne slovesnosti so opravili tudi drugod po državi, še navaja AFP.









Napad v Turkuju je izvedel 18-letni Maročan, prosilec za azil. Policija ga je s strelom ranila in je trenutno v bolnišnični oskrbi. Njegov motiv za napad pa zaenkrat še ni znan.