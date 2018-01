Sneg znova pobelil Saharo

Snežiti je začelo v nedeljo ponoči in snega ponekod naneslo tudi do 40 centimetrov, poročajo tuji mediji. Izredno redek pojav so v bližini kraja Ain Sefra, ki leži okrog tisoč metrov nad morsko gladino v gorovju Atlas, zabeležile kamere, kar je še dobro, saj se je snežna odeja pričela že kmalu zatem taliti. Posnetki razkrivajo fantazijske podobe puščave, kot je mnogi še nikdar niso uzrli, snega pa je bilo dovolj, da so ga preizkusili tudi tamkajšnji otroci.









Sneženje v puščavi ni povsem neobičajen pojav, saj lahko tudi v tovrstnih pokrajinah pozimi temperature padejo pod ničlo. V Ain Sefri so sneženje v zadnjih 40 letih zabeležili že štirikrat. Pred skoraj 40 leti, leta 1979, je polurni snežni metež celo ustavil promet v mestu, poleg letošnje beline pa so se snega razveselili tudi lansko in predlansko leto, ko se je bela odeja obdržal tudi čez dan.













Saharska puščava pokriva večino Severne Afrike, njena podoba pa se je v zadnjih nekaj sto tisočletjih močno spreminjala. Menjavala so se obdobja visoki in nizkih temperatur ter vlažnosti. Danes je njeno podnebje izrazito suho, a znanstveniki pričakujejo, da bo čez kakšnih 15.000 let ponovno ozelenela.