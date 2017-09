Snahi me ne spoštujeta

Soočenje in odkrit pogovor lahko pomagata popraviti odnos

Odnosi med taščo in snaho so že pregovorno konfliktni. Med ljudmi vedno krožijo šale o hudobnih taščah. Žal je v mnogih vsaj zrno resnice. Težave se ponavadi pojavijo takrat, kadar matere nikakor ne morejo prerezati popkovnice med odraslim sinom in sabo. To so oblastne ženske, ki si sina lastijo in ne morejo sprejeti dejstva, da niso več najpomembnejše v njegovem življenju. V praksi sem srečala mnogo takih primerov. Sin ob taki mami zraste v čustveno poškodovanega moškega, ki prave ljubezni do ženske ni sposoben. On je materina lastnina in tako mnogokrat ostane vse življenje. Le redkim posameznikom se uspe rešiti materine oblasti.

Kaj točno se dogaja pri vas, ne vem. Dobro je, da imate vi osebno, pozitivno izkušnjo s svojo taščo in veste, da je možno tudi drugače. Za dobre odnose je treba nekaj strpnosti in pozitivne naravnanosti do ljudi. To seveda velja za vse vpletene. Razumem vas, da vas boli, kako se snahi vedeta do vas. Zelo pomembno je vaše zavedanje, da ste tudi vi napačno ravnali, s čimer sprejemate svoj delež odgovornosti za slabe odnose. Res je tako, kot pravite, žal se za nazaj ne da spremeniti ničesar. Za naprej pa so še vedno možnosti, da se odnosi izboljšajo. To je tisto, kar si želite, ne veste pa, kako bi se tega lotili.

Ne glede na to, kako se vedeta snahi, čeprav sta nesramni, se boste sami morali potruditi za boljši odnos. Ne vem, kaj točno je bilo med vami in kaj sta vam snahi tako hudo zamerili. Svetujem vam, da jima napišete pismo in predlagate pogovor. Napišite odkrito, kaj obžalujete, kaj si vi želite in kakšna so vaša pričakovanja. Samo odkrit pogovor in soočenje s snahama lahko pomagata popraviti odnos. Ponudite svoje spoštovanje za njuno. Izgubiti ne morete ničesar. Če sta snahi vsaj malo čustveno inteligentni, se bosta pozitivno odzvali na vaše vabilo.

Razumem, da vam je hudo, ker ste sami, vendar pa ni dobro, da vso vsebino svojega življenja usmerite le na vnukinji in družini obeh sinov. Nič zato, če si ne želite, da bi v vaše življenje vstopil še kakšen moški. Mnogo je drugih zanimivih dejavnosti, s katerimi se lahko ukvarjate. Ob tem lahko spoznate zanimive ljudi in si pridobite prijatelje. Dobri prijatelji so zlata vredni. Ob njih se nikoli ne boste počutili samih. Seveda so za vas najpomembnejši odnosi v družini, vendar pa ne zanemarite drugih odnosov. Življenje je lahko polno in bogato, če najdemo bogastvo v ljudeh, ki nas obdajajo. Mnogo uspeha vam želim.