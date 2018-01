Sms sporočila med štirimi stenami

V tehnološko fantastični dobi, ko pametne telefone mnogi ne odložijo niti med sedenjem na straniščni školjki, se zdi, da bomo kmalu prenehali komunicirati iz oči v oči in sčasoma tudi najbolj osnovno izmenjavo medosebnih informacij opravljali le še elektronsko. Takšen trend so že zabeležili v Veliki Britaniji, kjer je raziskava pokazala, da povprečni državljan zaradi lenobe ali v izogib prepirom vsako leto pošlje okoli 10.000 sms sporočil članom svoje družine, ki so le nekaj metrov stran ali v sosednji sobi.









»Lahko ugasneš televizijo?«, »Kaj je za večerjo?« ali »Prideš v posteljo?« so nekatera od najpogostejših sporočil, poslanih doma, je pokazala internetna raziskava podjetja Broadbandchoices, v kateri je sodelovalo okoli 2000 britanskih družin. Za največ tovrstnih sporočil so odgovorne matere, ki vsak dan pošiljajo zahteve, kot so »ugasni luč« ali »pojdi spat«.









Za 16 odstotkov vprašanih družin je pošiljanje sporočil edini način, da jih otroci poslušajo, kajti če bi se z njimi poskušali pogovoriti, bi se končalo s prepirom. Kar vsaka četrta družina pa je navedla, da je tovrstna komunikacija preko sporočil zanje preprosto zabavna.









»Mobilni telefoni so danes del nas, zato ni presenetljivo, da si ljudje pošiljajo sporočila znotraj hiše,« je poudarila strokovnjakinja za potrošniška vprašanja Vix Leyton iz podjetja Broadbandchoices. Fenomen pojasnjuje z lenobo ali potrebo po pogovoru o občutljivih temah.To očitno zapolnjujejo tudi z izmenjavo multimedije, saj si povprečen Britanec doma poleg navadnih sporočil vsak mesec izmenja tudi 96 sporočil s fotografijo in 100 emotikonov.









Tudi romantiko je povozila sodobna tehnologija. Namesto globokega strmenja v oči in šopka dehtečih rož, si sedaj ljudje ljubezen izpovedujejo preko tipkovnice, čustva pa dopolnijo z emotikoni srčkov in cvetlic. Morda je spodbuden izsledek raziskave vsaj ta, da si Britanci po sms-jih najpogosteje sporočijo prav »Ljubim te«. Poleg tega najpogosteje zapišejo še pragmatični »Kosilo je pripravljeno« in tipično britanski »Mi prineseš skodelico čaja?«, povzema francoska tiskovna agencija AFP.