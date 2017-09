Bomo v prihodnjih mesecih - manj privlačni?!

Kot pojasnjujejo strokovnjaki, neugodne vremenske razmere, pa tudi naše zimske navade, med katerimi največkrat ne prevladujejo telesne dejavnosti, občutno vplivajo na naš videz, poroča Telegraph. Preberite si, katere težave so najpogostejše – jih imate tudi vi?

Podočnjaki. Temni kolobarji in zabuhle oči so v zimskih mesecih običajno mnogo izrazitejši – kot kažejo nekateri podatki, nad njimi poleti toži 38 odstotkov žensk, v zimskih mesecih pa kar 82! Na to občutno vpliva pomanjkanje vitaminov D in K, ženske so zato lahko videti starejše kar za štiri leta, sploh tiste svetlejše polti. K sreči je mogoče vse zakriti s spretnim ličenjem.









Lasje so videti krhki in nevoljni. Zunaj mraz, potem pa ogrevani prostori in nizka vlažnost. Jasno je, da lasje potrebujejo izdatno nego ob takšni nezdravih razmerah, zato jim pogosteje privoščite hranljive maske, da jim povrnete sijaj in volumen.









Izogibajte se temnih barv! Pozimi po večini nosimo temne odtenke, takšne nam tudi največkrat ponujajo trgovci in o takšnih nas prepričujejo tudi krajši dnevi. Da ne govorimo, da so temne barve po mnenju večine varna izbira, saj se bolj prilegajo zahtevnejšim postavam – a dejstvo je, da nas črna in siva tudi pošteno postarata, zato se v prihajajočem obdobju raje oklepajmo živo rdečih in oranžnih odtenkov, pa belih in rumenih, zelenih in modrih …





Vaša koža je izsušena. Zunaj mraz, stanovanja pa ogrevana, pogosto pretirano, in zrak suh. Nič ne de, rešitev je preprosta: izdelkom za nego kože preprosto dodajte kapljico oljčnega olja!









Zanemarjate rekreacijo? Deževno vreme sicer ni privlačno za rekreacijo na prostem, da ne govorimo o čedalje krajših dnevih in nizkih temperaturah. Toda zanemarjanje telovadbe vpliva tako na zdravje in počutje kakor na videz. Tudi kilogrami se tako kopičijo mnogo hitreje, zato ukrepajte, da ne bo treba odpravljati posledic!









Kaj pa dobra volja? Pomanjkanje sončne svetlobe in vitamina D ter serotonina, hormona sreče, mimogrede nanese še neprijetna občutja, zato ne pozabite na druženje in prijatelje, ki lahko odženejo marsikatero nelagodje … Ne zanemarite niti skrbi za zdravje z ustrezno prehrano!