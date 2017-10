Skrivni užitki Tare Zupačič

Slovenska glasba iz devetdesetih let in začetka tisočletja – imam obdobja, ko prav naglas poslušam hite, ki so bili popularni takrat, ko sem bila najstnica, pa še takrat pogosto nisem hotela priznati, da so mi všeč. Kot rokerica tega res nisem mogla kar priznati (smeh). Od Karmen Stavec in 4fun, Game Over, Napoleon, Sendi, Victory, pa tudi zimzelene Bazarja in Prizme. Najraje imam žure, kjer se vrti samo taka glasba, tam se res naplešem. Vsa besedila znam na pamet, četudi je minilo že kar nekaj let, odkar so bili ti komadi na mojem »rednem repertoarju«. Je pa luštno, ko vidim, da nisem edina in lahko z vsem srcem v družbi soljubov slovenske glasbe prepevam naglas.













Plišaste igrače – kot otroku so mi rekli, da plišaste živalice ponoči preganjajo slabe sanje in me čuvajo. To verjamem še danes, zato imam še vedno polno posteljo puhastih igrač. Je pa res, da se tolažim s tem, da je to moja »domača« postelja, v kateri navadno spim sama (smeh).









Pombar medvedki – včasih se na poti domov ustavim na bencinski črpalki, kupim slane medvedke, ki me očitno spominjajo na čase, ko smo se kot mulci basali z vsemi mogočimi sladkarijami in čipsi in po poti pojem celo vrečko. Sama. Ne delim. Groza (smeh).