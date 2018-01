Skrivni užitki Matjaža Kumlja

Hišni kino – takšni in drugačni filmi so moja velika strast. Obožujem tudi dobre serije, ko jih gledam, se ne odlepim od televizorja, izklopim zunanji svet in se sprostim. Ena takšnih je bila serija Beg iz zapora (Prison Break). Tudi filmi so zelo dobrodošli, predvsem dobri trilerji. Malo te je strah, razmišljati moraš in se zaradi tega pripraviti na gledanje (smeh). Odlično je, ko spoznaš, kaj ti ugaja in kako se sprostiti, zame je to zagotovo hišni kino v domačem naslonjaču.









Tiramisu – sem športnik po duši, preizkusil sem mnogo različnih treningov in diet. A če nekdo pred menoj »pomaha« s tiramisujem, me nobena dieta ne zadrži, da bi se mu uprl. Tiramisu je sladica, ki jo imam noro rad že od nekdaj. Obožujem tudi kavo in verjetno je to povezano. Tiramisu pogosto naredim celo sam, a vse redkeje, ker sem potem zraven posode, dokler ga ne zmanjka. Saj veste, pretiravati res ni treba.









Big band – glasba je tisto, za kar mi bije srce. Je kot droga. Zaradi manekenstva sem enkrat celo pobegnil od nje, a sem hitro ugotovil, da tako ne gre. Sam jo ustvarjam že dvanajst let, najprej s skupino All4play, po oddaji Znan obraz ima svoj glas pa sem šel na solistično pot. Srce mi še posebej zaigra, ko sem del orkestra ali Big banda in z njimi zapojem. To je živa stvar in zaradi števila glasbenikov je izvedba nepopolna, a daje občutek popolnosti.