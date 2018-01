Skrivni užitki Lare Komar

Nutella – kadar koli, kjer koli, ko sem srečna in ko potrebujem tolažbo, sama in v družbi, če sem lačna ali že sita … Nutella je zame magnet! Obožujem jo na toplem kruhu in celo na slanih krhkih prepečencih. Z malo leseno žličko bi lahko spraznila vrček v zelo kratkem času, še zlasti po napornem dnevu, ko ta ritual postane najbolj učinkovit način za zbiranje energije in vračanje nasmeha. Pred otroki se moram sicer nujno skriti, ko to počnem in tako Nutella postane pravi skrivni užitek sladkosnede mamice!









Svet za zaveso – zelo rada opazujem ljudi, to je morda tudi poklicna deformacija. Iz življenj drugih črpam navdih in material za razvoj svojih likov in zgodb, ki jih kot igralka pripovedujem. Zanimiv se mi zdi vsak človek, ki ga srečam na svoji poti, čeprav samo za bežen trenutek, zato vedno hočem spoznati njegovo zgodbo. Svojo radovednost potešim tako, da se sprehajam po ulicah in na skrivaj opazujem življenja drugih in s fantazijo sestavljam njihove zgodbe, najbolj me pritegnejo razsvetljena okna, svet, ki se skriva za vsako zaveso. Uživam v občutkih, ki jih vzbudijo različne atmosfere, to v meni sproži magično potovanje v neskončne možnosti doživljanja vsakdana. Je v tem kanček vojerizma? Morda. Vem pa, da me človek in svet, ki si ga ustvari in v katerem živi, neizmerno očarajo.









»Hehe, presenečenje!« – zelo dobro se spomnim občutka, ki ga je sprožil nagajiv nasmešek na očetovem obrazu, ko je izrekel stavek »hehe, presenečenje!« Temu je sledil čas, ko smo se doma spraševali, kaj je to presenečenje, kakšno darilo je pripravil oče, katero novico nam skriva. Včasih je to trajalo tako dolgo, da se je naša radovednost spremenila v nestrpnost in celo v jezo, ker ni oče nikoli niti namignil, kaj se skriva za njegovim hudomušnim izrazom. In to počne še danes. Ko sem bila majhna, se mi je zdel skoraj neke vrste sadist, počasi pa sem razumela njegov užitek, da nas drži na trnih. Podedovala sem ta način »mučenja«, zato zdaj jaz z nagajivim nasmeškom svojim dragim z meni zelo znano melodijo rečem »hehe, presenečenje!«